Esmeralda Mitre: "El diario La Nación es pura corrupción"

Luego, en medio del debate sobre la línea editorial del diario La Nación y el canal LN+, ella disparó contra el expresidente Mauricio Macri y los Saguier: "Todo lo que están haciendo es un desastre y el diario es pura corrupción. Encima, nos quieren robar y gente muy ignorante. Nadie los conoce y hoy son conocidos porque los estoy haciendo famosos yo. No saben leer, no saben escribir, no saben quién es Octavio Paz, quién es Borges, quién es Sábato, no saben quién formó el suplemento cultural ni quién creó la doctrina del diario. Es gente muy ignorante, malas personas, todo el mundo los odia".