Macri cruzó a Riquelme y evitó el tema 'Esmeralda Mitre'

Macri evitó hablar sobre las denuncias de Esmeralda Mitre

Sin embargo, lo que parecía una entrevista tranquila, de repente, el ex presidente vivió un inesperado e incómodo momento. Sucede que cuando estaba por finalizar la nota, el periodista Jonatan Viale soltó: "Gracias por no echarnos", dijo a modo de broma, en alusión a los dichos de Esmeralda Mitre, heredera de una parte de las acciones de La Nación S.A. tras el fallecimiento de su padre, Bartolomé Mitre, quien sostiene que Mauricio Macri maneja las acciones del diario.

Días atrás, Esmeralda Mitre dialogó con C5N y contó que el ex presidente Mauricio Macri "le quiso comprar el diario a mi padre y le tiró dos portafolios”.

Mi papá lo sacó carpiendo. Él no tenía ningún interés en vender. Mi papá estaría muy contento de ver que yo hoy estoy luchando por lo que nos quieren sacar Mi papá lo sacó carpiendo. Él no tenía ningún interés en vender. Mi papá estaría muy contento de ver que yo hoy estoy luchando por lo que nos quieren sacar

Estas declaraciones las efectuó luego de denunciar que, presuntamente, el ex presidente "Mauricio Macri habría puesto dinero para pagar parte de la deuda que tenían la familia Saguier de 50 millones de dólares para salvarlos un poco, y así beneficiarse".

En ese sentido, Viale la siguió: "¿Me puede subir el sueldo? Usted es el dueño del diario", chicaneó. La reacción de Macri no se hizo esperar: "No, no, basta con eso", soltó visiblemente incómodo por el chiste del periodista.

No obstante, Eduardo Feinmann se subió a la "joda" y añadió: "Sí, porque usted me habla por la cucaracha. A Majul también". "A mí también me dice cosas", acotó Viale.

"A todos... A todos...", anunció Macri tratando de seguir la broma aunque luego decidió cambiar rápidamente el tema de conversación.