Esmeralda Mitre volvió a disparar contra Macri y La Nación

Si bien Esmeralda Mitre responsabiliza a Mauricio Macri por su presunta participación en la transformación del diario La Nación, lo defendió al considerar que varios funcionarios de la oposición lo traicionaron: "Larreta y Vidal son desleales. Macri no pudo poner ninguna persona en una lista, lo trataron peor que un perro. Guste o no, a Larreta y a Vidal, los inventó él. Creo que el PRO traicionó a Macri y lo dejó un poco de lado", señaló.

En alusión a su intensa lucha legal, confirmó que se le ocultan los papeles de la empresa y, por eso, no puede saber cómo es actualmente la situación del medio.

Y añadió: "Me parece que estarían utilizando un medio para hacer campaña. Antes de que me entere de todo esto, ya me había desencantado. Estaba casada con Darío Lopérfido y estuvimos adentro del partido y vimos cosas muy graves. Son gente sin calle, sin poder. La política no se aprende de un minuto a otro, no entienden de política, no saben hacerlo. Yo lo voté al PRO y ahora no los votó nunca más. No voto más al PRO", cerró.