Máximo Kirchner arruinó todo e hizo caer el Presupuesto

"Estamos en el cuarto intermedio discutiendo. La idea es consensuar", dijo Facundo Manes al salir del recinto junto con sus compañeros de bancada para escuchar la oferta del Gobierno.

Sin embargo, tras la pausa y más deliberaciones de JxC en medio del recinto, desde el FdT se terminó aceptando la vuelta a comisión del Presupuesto ante la posibilidad del rechazo total.

Todo estaba encaminado hacia eso, cuando apareció Máximo Kirchner (que hasta el momento no había tomado la palabra) para realizar un discurso beligerante contra los representantes de Juntos por el Cambio a un día de su asunción como presidente del PJ bonaerense.

El discurso que hizo explotar todo

“Presidente, presidente, presidente, presidente.... mire, habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vice de gobierno presente y una exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y un expresidente de esta Cámara... me llama la atención poderosamente el comportamiento que está teniendo también un exministro del Interior del gobierno que nos precedió ”, arrancó Máximo Kirchner su breve alocución.

“Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima cuando endeudaron este país en 44 millones de dólares”, disparó generando la fuerte reacción de los legisladores de JxC que desde sus bancas reaccionaron con gritos y gestos.

“…teniendo en cuenta la presencia de tan distinguidas personas que ocuparon tan altos cargos producto de la elección, claro que leemos los resultados de las urnas, y esta es una elección intermedia. La elección de 2019 definió quien gobernada la Argentina. Lo que uno quiere es que podamos votar, es el pedido que recibimos de nuestro Presidente, que se compromete a mandar estos proyectos al Congreso como es el que vendrá cuando sea el acuerdo con el FMI, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada mente analizado por quienes hoy son oposición, para pedir que tamaño endeudamiento pasara por este Congreso, para cuidar nuestra democracia. Quizás fue la cobardía de no poder mandar ese proyecto acá. Presidente, votemos por sí o por no y terminemos el show, por favor”, concluyó Máximo, echando por tierra los acuerdos que tanto Carlos Heller como Cecilia Moreau habían ratificado minutos antes aceptando el pase a comisión.

La reacción de Ritondo

Tras el discurso de Máximo Kirchner, rápidamente tomó la palabra el titular del Frente PRO, Cristina Ritondo con evidente fastidio: "Hasta la reciente intervención del jefe de su bloque, mi bloque iba a acompañar. No va a acompañar que vuelva a comisión. Sabe que pasa? Nos tenemos que respetar".

Y agregó: "En la Ciudad de Buenos Aires el kirchnerismo nunca nos votó 1 Presupuesto, en la provincia de Buenos Aires nunca nos votó 1 Presupuesto, y en el gobierno de Mauricio Macri nunca nos votaron 1 Presupuesto. Si quieren gobernar, dialoguen. No lo digan en campaña porque cuando ganan no dialogan y cuando pierden tampoco".

"No hay que tener calentura"

Después de Ritondo, Mario Negri también le respondió a Máximo: "Los errores se pagan y la responsabilidad hay que asumirla. Y cuando uno tiene la responsabilidad de ser la mayoría, hay cosas de las que no se pueden dar el lujo. Si además tienen la responsabilidad de creer que tienen la mayoría en algo que tienen minoría, lo que tienen que tener templanza y no calentura ni agraviar".

"Si a las 14hs (del jueves 16712) cuando propusimos un cuarto intermedio para el martes 22/12 hubiesen dicho que sí, no hubiesen generado la violencia verbal que generaron en el recinto", agregó.

Y concluyó: "Inevitablemente, la respuesta debe ser a la altura de lo que se ha hecho, el pase a comisión lo debe votar el oficialismo y quienes lo acompañan, nosotros no vamos a votar".