Aquí la exposición completa de Javier Milei, desnudando las falencias técnicas del borrador insólito e irresponsable del ministro Martín Guzmán:

Diputado Milei, Javier - Sesión Especial 16-12-2021 - PL

Y hay otras cosas que hacen a la teoría económica, y que van a mostrarles los problemas que tiene este presupuesto. Con mucha pompa, en una de las filminas que muestra el Mtro. Martín Guzmán, dice del rol de la obra pública y el efecto multiplicador; para aquellos formados en la buena teoría económica, que dejaron atrás al keynesianismo Ford T, sabrán que el multiplicador es una violación de la restricción de presupuesto, por lo tanto, si tengo armado un presupuesto que trabaja sobre la idea del multiplicador, está mal.

Pero no se quedan ahí las inconsistencias, siguen por todos lados. Fíjense como son las cosas. Los datos son viejos. Los datos tienen 3 meses. Hoy supuestamente la economía se expande al 10%; el autentico rebote del gato muerto, le decimos los economistas.

Pero al margen de eso, ¿Qué es lo importante? Este presupuesto que envían tiene un 4% de expansión del PBI. Sin embargo, el sólo arrastre estadístico de lo que está pasando genera 4%, ¿y eso qué implica? Que entonces con ese 4%, dadas las estimaciones empíricas de la elasticidad ingreso del empleo, es imposible que los salarios reales crezcan, porque con ese contexto, no habría mayor demanda de trabajo con un contexto donde la población crece. Por lo tanto, el supuesto de que los salarios reales le van a ganar a la inflación, y van a ser positivos en 4% están mal.

Pero no todas las inconsistencias son esas, hay muchas mas. Otra inconsistencia es la que tiene que ver con la evolución de los precios, el tipo de cambio. ¿Acaso alguien cree que el tipo de cambio puede ser de $131, cuando hoy el dólar está en $200 en el [mercado] paralelo? Si fuera así, les pido que me vendan todos los dólares que tengan, y yo se los pago de acá a un año con la tasa de interés que paga el Banco Central. ¿Quién me los va a vender? Nadie, porque no es un precio de mercado, es un montón de desequilibrio.

¿Y cuanto es la tasa de interés? Si ustedes consideran que el riesgo paisa en la punta corta es cercano a 2000 puntos básicos, o sea, una tasa por arriba [de la de Estados Unidos] del 20%, con inflación del 50%, la tasa de arbitraje en Argentina sería del 80%. Hoy el Banco Central la controla en el 40%. Ahí tiene otra gran muestra de la inconsistencia.

Inconsistencia en la inflación. Inconsistencia en la actividad. Inconsistencia en el empelo. Inconsistencia en el salario real. Inconsistencia en el tipo de cambio. Inconsistencia en la tasa de interés.

Esto es un desastre. Esto no lo pasa ni siquiera un alumno básico de macroeconomía. Eso es un escandalo. Pero no sólo eso, el presupuesto además está obsoleto, porque planeaban aumentarlo en un 40% el gasto. Claro, hoy sería 20%. Eso está mostrando que está mal hecho, que no lo van a cumplir. Por eso mandaron 54 artículos de la galera para incrementar el gasto, y lo van a seguir haciendo.

Pero supongamos que por obra de arte estos números se cumplieran a pesar de todas las inconsistencias. Habría un agujero fiscal de financiamiento de 12 mil millones de dólares, y cuando se ponen a rascar en la olla, como mucho conseguirán 6 mil millones. ¿De donde sacarán el restante? ¿Les manotearan la guita a los depositantes? ¿Los encajes en dólares? ¿O, digamos, como acá se dijo indirectamente, que si no se puede pagar estamos anunciando implícitamente un default? ¿Saben a donde va a ir el riesgo país? A la estratosfera. Se va a derrumbar todo acá.

Y finalmente, para cerrar esto. Nosotros, desde la Libertad Avanza, los liberales-libertarios de la Libertad Avanza, nunca vamos a apoyar un presupuesto que tenga déficit fiscal, porque el déficit fiscal hay que financiarlo, y es inmoral. Sobre todo, la principal critica al déficit fiscal: es inmoral. Porque si se financia con deuda, castiga generaciones futuras, generaciones que no nacieron, gente que no votó, y les estamos cargando la fiesta con impuestos futuros.

También es inmoral financiarlo con emisión monetaria. ¿Sabe cómo se llama en la teoría económica eso? Señoraje. Viene de la época de los señores feudales. ¿Y sabe que es lo que genera eso? Genera inflación. Porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y cuando eso sucede, no sólo se castiga el funcionamiento del sistema económico, sino que se les pega entre 25 y 40 veces más a los vulnerables. Todos los progres se rasgan las vestiduras, y son los que más defienden este tipo de atrocidades.

Y finalmente, ¿Qué podrían hacer? Subir impuestos. Pero eso es con alguien que ya invirtió, por lo cual es una confiscación, es un robo. Por lo tanto, lo único que nosotros vamos a aceptar son presupuestos que estén equilibrados. -Y como hay déficit, se tiene que llegar al equilibrio fiscal, pero ese equilibrio se tiene que conseguir no a base del sector privado. Se tiene que conseguir con el esfuerzo de la política, esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política. Por lo tanto, nosotros desde la libertad avanza, no vamos a aceptar este presupuesto.