Máximo Kirchner, con el 'manual CFK', contra el "goloso" FMI

Y siguió con la crítica al Fondo: "Está bien, son muy poderosos, pero si es una cuestión de aplicar poder, de última que lo digan, pero no es racional y lo que queremos es una salida racional".

Cabe recordar que días atrás, en un acto en Plaza de Mayo junto a Alberto Fernández, Cristina Kirchner había fustigado al Fondo: "El FMI ha vivido condicionando a la democracia Argentina", dijo la vicepresidenta.

"Pusieron US$ 57.000 millones para ganar las elecciones y no pudieron torcer la voluntad del pueblo. ¿Por qué entonces de una vez por todas no se dan cuenta que los programas de hambre, que las políticas de ajuste, puede ser impuestas por un tiempo, pero al final colapsan?", agregó.

"En épocas en que todos son tan libertarios, en que todos quieren vivir en libertad, quiero decirles que en pocas oportunidades Argentina tuvo la posibilidad de elegir sus políticas de gobierno como en los 12 años que Néstor le pagó al Fondo. Ahora los tenemos de nuevo adentro, para controlar las cuentas, de cuántos gastamos", se quejó.

Tal como informó oportunamente Urgente24, la verborragia de CFK le permitió a Alberto Fernández mostrarse conciliador, propositivo, razonable: "Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo social en la Argentina", dijo el Presidente.

Con los tapones de punta contra R. Larreta

En tanto, el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados también planteó -con fuertes críticas a Juntos por el Cambio- que “cualquier acuerdo será mejor” que el de “Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta”.

Y ahí apuntó contra Rodríguez Larreta: “Lo que debería ensayar el jefe de Gobierno de la Ciudad, que tiene aspiraciones de gobernar, es explicarnos qué país pensaron ellos y el FMI para que la Argentina pudiera afrontar estas deudas en 2022 y 2023″.

Máximo Kirchner dijo que Juntos por el Cambio “no puede explicar” cómo la Argentina pagaría el préstamo con el FMI y destacó la “política de desendeudamiento” de las administraciones kirchneristas.

“No nos explican cómo fue, no solamente la fuerza política que gobernaba, sino que el FMI tampoco puede explicarlo. A nosotros nos interesa que nos expliquen, que nos desasnen”, remarcó.

”Lo que creo es que no tienen mucha idea de cómo explicarlo porque en cuatro años Cambiemos hizo pedazos un gran logro como fue la política de desendeudamiento. Después ponen cara de distraídos y se suceden los discursos de ocasión, como el que habla de acordar 3 puntos vitales…”, añadió.

Con chicanas a Rodríguez Larreta, Máximo Kirchner planteó: “Hace unos años (el entonces jefe de Gabinete) Marcos Peña decía que el tema del endeudamiento no iba a pasar por el Congreso. Son de la misma fuerza, ¿no?”.

Se refería así a los dichos del jefe de Gobierno porteño, que el martes afirmó: “Todo diálogo tiene que ser, como dice la Constitución, en el Congreso de la nación, una vez que se llegue al acuerdo con el Fondo”.

"Hay un acuerdo vigente con el Fondo, no es que no hay acuerdo, y ese acuerdo implica que el año que viene debemos pagar 17.300 millones de dólares de capital mas 1.400 de intereses, y en el 2023 18.400 millones de capital y 600 y algo de intereses", lanzó nuevamente el diputado.

Y Agregó: "Y este es el acuerdo que dejaron Macri, Dujovne, Peña y Rodríguez Larreta. Lo que debería ensayar el jefe de gobierno, que aparte tiene aspiraciones de gobernar el país (en 2023), es explicar qué país pensaron ellos para que Argentina pudiera enfrentar estas deudas en 2022 y 2023".

Con ironía, Máximo vaticinó que el acuerdo que negocia el Gobierno tendrá 116 votos seguros en el Congreso y serán los de Juntos por el Cambio: "Porque cualquier acuerdo va a ser mejor que el de ellos", señaló.

Sobre el final de la entrevista, volvió Máximo Kirchner a cuestionar al FMI y a reclamar "una solución práctica y cumplible".

"Siempre después a nuestro país le dicen 'eh los argentinos no cumplen. Y si, los argentinos cumplimos y lo hicimos en diciembre de 2005 cuando le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Después, aquellos que se encaramaron en el poder por un gran acompañamiento mediático y del poder económico hicieron el desastre que hicieron, pero los argentinos siempre han cumplido", cerró.

Medios, "teatros de operaciones"

Tal como su madre, Máximo Kirchner también apuntó contra los medios de comunicación en diversos pasajes de la entrevista.

“Si tuviéramos un país más equilibrado en lo comunicacional, el resultado electoral de 2015 hubiera sido otro y no tendríamos este inmenso problema [de la deuda]”, planteó.

En ese sentido, contó que no consume más noticias, al considerar a los medios “un teatro de operaciones donde ya nada se discute”.

"Cristina está bien"

Cuando le consultaron si hay sectores que en el FdT están “obsesionados” con Cristina Kirchner, Máximo se río y respondió: “Está a las claras que es una voz más que interesante de escuchar. Para mí es eso”, dijo, para bajarle el tono.

“Siempre estamos abiertos al debate. Ahora, la actitud de la ex presidenta en la conformación del FdT de 2019 fue nodal, entonces creo que los medios la eligen responsable de todo y algunos se apalancan en eso, no sé si dará resultado. Pero creo que la conformación del FdT fue muy dinámica, una experiencia política que puede ser muy buena. Hay matices, nadie puede buscar suprimir la identidad de nadie”, indicó el diputado, para marcar la injerencia de la vicepresidenta en la estructura oficialista.

Asimismo, contó que su madre está “bien”, que “siempre va para adelante” y que “no tiene una actitud de victimizarse”.

Sostuvo incluso que el kirchnerismo hizo autocrítica y que eso se vio reflejado en la fórmula presidencial Fernández-Fernández. “Quizás nos faltó estar más atentos”, opinó en cuanto a los comicios de este año, en los que triunfó Juntos por el Cambio.

“Lo veníamos marcando, hay una situación que nos cuesta mucho, que fue una política en contra del Gobierno de los medios con la oposición”, refirió, sin embargo.