"Argentina hizo 21 acuerdos con el FMI y terminaron mal"

Reservas

“Hoy el Banco Central está en una emergencia cambiaria. Estimamos que hay 3 mil millones de dólares netos hasta fin de año y eso no alcanza para 1 mes de importaciones”, ilustró el economista.

“Tenemos que pagarla al FMI US$ 4.400 millones al FMI en el primer trimestre y US$ 18.000 millones en todo el año”, recordó Martín Redrado.

“Hay que tomar determinaciones, no se puede seguir pateando la pelota para adelante”, alertó y completó: “El país se está quedando sin reservas”.

Inflación

“Estimamos un 53,5% de inflación este año, con lo cual 2022 arranca con un piso del 3% de inercia inflacionaria”, indicó Redrado acerca del cierre del 2021 y lo que deja para la inflación del año próximo que sufrirá el arrastre de los meses anteriores.

En ese contexto, sumó otro problema a la economía argentina del que poco se habla: “Otro aspecto que me preocupa –y que surgió de las conversaciones con el FMI- es cómo se financia el déficit, no sólo de este año, sino también de organismos multilaterales, y esto no está negociado”.