La interna de JXC complica la "unanimidad" que exige el FMI

La situación del presidente del interbloque opositor en la Cámara baja, Mario Negri, también es muy delicado porque todavía no se definió su continuidad y ayer (12/12), el histórico dirigente radical, Federico Storani, en una entrevista en A confesión de parte -programa de Romina Manguel- consideró que Negri "debe dar un paso al costado".

"Tiene que advertir que todos tenemos que seguir militando, pero cumpliendo roles diferentes. Era secretario del bloque cuando yo era presidente del bloque, mirá el tiempo que ha transcurrido. En el medio pasaron elecciones que generaron otras realidades hasta en su provincia y tiene que ser receptivo a lo que plantea el votante. No se puede pretender ser dirigente sin ser receptivo al mensaje que le están dando", lo destrozó.

"La experiencia anterior de Cambiemos no fue exitosa y no nos podemos dar el lujo de una nueva frustración", ultimó.

000_9QN7HT.jpg El FMI también transita un momento muy delicado.

Mientras el presidente de Diputados, Sergio Massa, el jefe de bloque oficialista Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, trabajan en tender puentes para lograr acuerdos con la oposición, la atención también está puesta en cómo hará el FDT para sostener la unidad.

Muy interesante la visión de la prensa oficialista. Según Página12, en la oficina de la Presidencia de la Cámara de Diputados no quieren dar nombres para "no quemar a nadie", pero Sergio Massa avanza en conversaciones con distintos sectores de la oposición para cosechar avales para el tratamiento del Presupuesto y el acuerdo con el Fondo. Ambos temas están conectados, ya que el debate por el Plan Plurianual forma parte de las negociaciones por el Presupuesto, especialmente con los gobiernos provinciales. Con un optimismo a prueba de balas, Massa asegura a quien quiera escucharlo que el oficialismo cuenta con 131-133 votos en la Cámara de Diputados - 116 serían del FdT - y en su entorno se pavonean con que no necesitan del apoyo de JxC para aprobar el acuerdo. "Lo mejor que nos podría pasar es que JxC se oponga porque van a quedar como unos irresponsables, pero no van a votar en contra", deslizan.