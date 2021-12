Economista le explicó a CFK dónde están los dólares fugados

“Si se acuerda con el Fondo, el escenario más probable es que, salvo que haya suerte con los precios internacionales, que la Argentina va a tener un crecimiento muy bajo y una inflación muy alta”, indicó.

Los costos

Por otro lado, Daniel Artana subrayó que la falta de acuerdo “es una opción tremendamente costosa para Argentina. Creo que el Gobierno ha dado señales de que ha entendido ese mensaje, más allá del show de la plaza”, de la semana pasada.

Y disparó: “No hay mucho tiempo. Hay pocos dólares para los vencimientos de marzo, y la plata no alcanza”.

Los paraísos fiscales

Acerca del pedido de CFK a Alberto Fernández para que le pida al FMI buscar los dólares de los argentinos en paraísos fiscales para pagarla la deuda, Artana dijo que esa solicitud expresa un “desconocimiento importante”.

“No se quién la asesora a la vicepresidenta”, se preguntó Daniel Artana y agregó que “la búsqueda de dinero no declarado en paraísos fiscales ha avanzado a través de acuerdos entre países para compartir información de las agencias tributarias”.

“Eso no es una tarea del Fondo Monetario”, sentenció.

Por otro, lado responsabilizó al Gobierno argentino por la falta de acciones para buscar esos activos: “La AFIP ha tenido la posibilidad de encontrar activos no declarados argentinos, pero se pone la multa, y después esa plata, el Estado la usa para lo que quiere”.

“Parte de los dólares que se han fugado no están en el exterior, están en los colchones y en las cajas de seguridad. Y aunque no esté declarado, no se lo puede incautar, hay una legislación que dirá qué multa se debe pagar”, concluyó Daniel Artana sobre la idea postulada por CFK.