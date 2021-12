El extremismo de CFK vuelve racional a Alberto Fernández

CFK agregó: "Dicen que a la Argentina le faltan dólares, pero no, los dólares de la Argentina se los llevaron a fuera. Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar a los dólares que nos llevaron".

En verdad, hay más de US$ 60.000 millones en los colchones de los argentinos, que no creen en CFK y es uno de los motivos por el cual siguen 'amarrocando' lo que pueden. Pero ella no quiere reparar en eso y habla y habla y habla y habla... se deja llevar por la emoción, ¿recuerdan aquella vez en Rosario cuando con el "Vamos por todo" dilapidó su triunfo electoral 2011?

CFK le pidió a Fernández que "convoque a todos los partidos para que unidos como argentinos de bien, todos le digan al Fondo que no se va a aprobar ningún plan que no sea" con crecimiento.

Y, finalmente, yo creo que además usted debe convocar a un gran acuerdo nacional argentino, algo que lo vengo repitiendo desde hace tiempo. En Brasil, los brasileños no quieren dólares, acá necesitas dólares para comprar una casa y esto es un problema grave. Yo quiero que todos los argentinos y, sobre todo los que tienen responsabilidad institucional, nos sentemos en serio a tratar esto.

lula alberto mujica.jpg Alberto Fernández entre Luiz Inácio Lula da Silva y Pepe Mujica. Foto NA: JUAN VARGAS

plaza de mayo3.jpeg Plaza de Mayo repleta. Ahora bien ¿tiene algún significado hoy día llenar la Plaza? Parece más bien cosas del pasado.

Alberto Fernández

La verborragia de CFK le permitió a Alberto Fernández mostrarse conciliador, propositivo, razonable.

Él afirmó:

Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo social en la Argentina.

Fernández continuó:

Segundo, no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino. La Argentina del ajuste es historia, no hay más posibilidad de que eso ocurra.

No somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de las deudas que los sinvergüenzas nos dejan.

El jefe de Estado pidió defender la democracia "a capa y espada", y destacó: "Para esta democracia que hoy tenemos y vivimos hubo miles de argentinos, decenas de miles, que entregaron su vida, que fueron desaparecidos, sometidos a la tortura, condenados al exilio, que sufrieron prisiones injustas".

Luego, los mitos y clichés habituales de Fernández:

"La democracia es esencialmente libertad, es ser libres, es respetarnos, respetar la diversidad. No tolerarnos, respetarnos. Digo esto en un tiempo en donde, no sólo en la Argentina, las posiciones más extremas han vuelto a aparecer bajo el rótulo de libertarios, de liberales".

"Aparecen los mayores defensores del conservadurismo, aparecen los xenófobos, los negacionistas, y nosotros a eso, ante eso, no podemos quedarnos en silencio, de brazos cruzados".

"La Argentina es la democracia, es tener memoria, es no olvidar. Los que quieren olvidar y los que invitan al olvido son los que quieren sacarse de encima la responsabilidad que han tenido en el tiempo que gobernaron".

"No olvidemos nada, no olvidemos a los genocidas. Tampoco olvidemos a los que nos endeudaron hace apenas dos años atrás y ahora andan dando cátedra de cómo se sale del problema de la deuda".

En un mensaje hacia CFK, subrayó: "Estoy con vos porque sé de tu inocencia y de tu honestidad. No esperen que me pare en otro lado".

Al emitir unas palabras hacia el ex presidente de Uruguay, José Mujica, Fernández expresó: "Gracias 'Pepe' por estar acá con nosotros. Es un enorme amigo, que además de amigo es un modelo de conducta para todos nosotros".

A Luiz Inácio Lula da Silva: "Quiero darle las gracias a mi querido Lula. Lo he visto en aquellos años en que acompañé a Néstor (Kirchner), ha sido un líder inmenso y lo es aún. Nadie merece la cárcel injusta".

cfk lula mujica alberto.jpg CFK, Lucía Topolansky su pareja, Pepe Mujica, Alberto Fernández y Lula da Silva. Foto NA: JUAN VARGAS

la campora.jpeg Esta vez sí las banderas de La Cámpora inundaron Plaza de Mayo.

Lula da Silva

El ex presidente de Brasil afirmó que la región "tuvo su mejor período" cuando los líderes "progresistas, socialistas y humanistas" gobernaron "todos los países de América del Sur" y expresó un fuerte apoyo al presidente Alberto Fernández.

Luego de que el ex presidente uruguayo 'Pepe' Mujica pronunciara breves palabras y asumiera "el oficio de presentar al querido compañero y amigo Lula", según dijo con humor al tiempo que lo alentó como "futuro presidente" de Brasil, Lula encendió la tribuna:

Yo tuve la felicidad de gobernar Brasil en el período en que (Néstor) Kirchner gobernó Argentina y en que Cristina (Kirchner) gobernó Argentina.

Él mencionó al venezolano Hugo Chávez, al boliviano Evo Morales, a los uruguayos Tabaré Vázquez y Mujica, al ecuatoriano Rafael Correa, al paraguayo Fernando Lugo, y la chilena Michelle Bachelet.

"Estos compañeros progresistas, socialistas, humanistas formaron parte del mayor momento de democracia de nuestra patria grande, nuestra querida América Latina", afirmó Lula y agregó: "Nuestra querida América tuvo su mejor período de 2000 a 2012, cuando nosotros gobernamos democráticamente todos los países de América del Sur".

Lula destacó que ese elenco de presidentes "expulsó al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), creó la UNASUR, creó la CELAC, que era una institución multilateral, la primera en América Latina en la que participaba Cuba y no participaban ni Estados Unidos ni Canadá".

"Con la compañera Cristina participamos activamente para tratar de contener la crisis económica mundial que generó la quiebra del sistema financiero americano con la quiebra de Lehman Brothers", señaló Lula.

Seguidamente, el ex mandatario se refirió a los años que estuvo preso, que él calificó como una persecución política y agradeció "de todo corazón a cada hombre y mujer de Argentina que fueron solidarios" con él.

"La misma persecución que me colocó en la cárcel es la que sufrió Cristina aquí en Argentina", agregó, en un guiño a la vicepresidenta que siguió el alegato del "lawfare" (guerra jurídica) y, seguidamente, destacó el gesto que tuvo Fernández en 2019, en medio de la campaña electoral local.

Lula afirmó que Fernández tuvo "el coraje" de ir a visitarlo en la cárcel pese a quienes creían que "tal vez no era conveniente que un candidato a presidente fuera a visitar a un preso político".

"Alberto fue a visitarme y dijo: 'Independientemente de las elecciones soy humanista, son una persona que defiende los derechos humanos y quiero la libertad del compañero Lula que está preso injustamente'. Ese fue un día muy especial. La democracia no es un pacto de silencio", sostuvo Lula, y cerró: "Quiero decirte, compañero Alberto, podés tener la certeza de que en cualquier situación este señor que está hablando ahora, con 76 años de edad pero con la energía de un joven, estará a tu lado para que puedas hacer lo que sea necesario para mejorar la vida del pueblo argentino".