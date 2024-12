Javier Milei no se conforma con Rolando Graña y lo cruzó: "Operador inmundo"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1867234248861638786&partner=&hide_thread=false .@rolandogps operador inmundo parece que no has entendido las condiciones. Tenés que hacerlo en tu programa pidiendo disculpas y admitir que has mentido de modo intencionado. Al mismo tiempo vos y tu grupo deberán donar $ 5M .

CIAO!

CC: @FOPEA háganse cargo porque uds. apañan. https://t.co/iHKVD1qMcu — Javier Milei (@JMilei) December 12, 2024

De este modo, el Presidente intervino fiel a su estilo y, citando el tuit de Graña, espetó:

Operador inmundo parece que no has entendido las condiciones. Tenés que hacerlo en tu programa pidiendo disculpas y admitir que has mentido de modo intencionado. Al mismo tiempo vos y tu grupo deberán donar $5M

Por último, Milei exhortó al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) a "hacerse cargo" de la divulgación de datos ambiguos por parte de Graña, no sin antes acusar a la entidad de "apañar" este tipo de operaciones.

Migraña para Graña: Karina Milei lo intimó tras los polémicos audios con Kueider

Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y figura clave del oficialismo, intimó legalmente al periodista Rolando Graña después de difundir unos audios que la vincularían con el senador detenido Edgardo Kueider. La funcionaria niega categóricamente en el documento las acusaciones y advierte sobre posibles acciones legales.

En el centro de la polémica se hallan una serie de audios presentados por el periodista Rolando Graña en su programa GPS, emitido por A24.

En los mismos, el senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con una suma millonaria en dólares, guaraníes y pesos no declarados, mantenía conversaciones con una mujer identificada como "Karina". Graña atribuyó esos audios a Karina Milei, lo que desató una fuerte reacción de la funcionaria y del libertarismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/1866326649848869105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1866326649848869105%7Ctwgr%5E193407ae760216e7ac1330ae37adb59d8cdc58b4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fmigrana-grana-karina-milei-lo-intimo-los-polemicos-audios-kueider-n591557&partner=&hide_thread=false LOS TROLLS PAGOS SON LOS PERIODISTAS

Karina Milei exige que Graña se retracte en hasta 24 horas y done 5 millones de pesos a una entidad de bien público, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales contra él y el Canal A24 que cobró 534,6 millones en pauta oficial en 2023 pic.twitter.com/cdJTAP7Jhi — Traductor (@TraductorTeAma) December 10, 2024

La secretaria general de la Presidencia respondió con una intimación legal hacia el periodista, en la que le exige que se retracte públicamente en 24 horas y solicita una donación de 5 millones de pesos a una entidad de bien público como compensación.

"Las afirmaciones sostenidas por el Sr. Rolando Graña en cuanto adjudicó supuestos audios del Sr. Kueider como enviados a mi persona son falsas", afirmó Karina en el documento.

Desde el entorno de La Libertad Avanza, se asegura que los audios no sólo son falsos, sino que también forman parte de una estrategia mediática para desprestigiar al gobierno libertario. En este sentido, Javier Milei, presidente y hermano de Karina, no tardó en manifestar su apoyo replicando en redes sociales mensajes críticos por trolls libertarios (como Traductor o el Gordo Dan) hacia el periodista y acusando a la prensa de operar en contra del oficialismo.

