Javier Milei hizo el milagro: C5N reivindicó a TN

"Me parece que a veces determinados personajes como Milei se sostienen que circos baratos, con circos que no le preocupan nadie, con show", agregó luego el también conductor de Radio 10. Sin embargo, sus compañeros no compartieron su opinión al considerar que "subestimaba a Milei" y aseguraron que los medios le son prescindibles, pues su mayor fortaleza recae en el manejo de redes sociales de su equipo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuancampanella%2Fstatus%2F1704483821989527991&partner=&hide_thread=false El invitado que rechazó Milei fue Kovadloff y en S1VM no cruzan invitados. No mientas. ¿Cómo es eso de “qué merde hace un director metiéndose en política”? Soy ciudadano y existe la Libertad de expresión. Googleala. ¿Qué “merde” hace una terraplanista metiéndose en el Congreso?… https://t.co/I91RW2koGi — Juan José Campanella (@juancampanella) September 20, 2023

Más allá de esto, otro punto interesante fue que, al ser blanco de las especulaciones, Campanella se apresuró en publicar que no fue debido a su presencia que Milei no asistió a Sólo una vuelta más, sino a la del filósofo y asesor de Patricia Bullrich, Santiago Kovadloff.

El director, quien nunca ha temido ocultar su postura ideológica afín a Juntos por el Cambio y anti kirchnerista, se encuentra librando una cruzada contra La Libertad Avanza desde hace algunas semanas. En particular, el disgusto de Campanella se hizo visible desde el momento en que miembros del espacio de Milei aseguraron que cerrarían el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

En TN se quejaron de Javier Milei y Viviana Canosa celebró

En la velada del lunes Diego Sehinkman, conductor de Sólo una vuelta más en TN, aprovechó unos segundos de su ciclo para apuntar contra Javier Milei. El psicólogo indicó que, tras haber convidado al candidato presidencial al programa, este solicitó la lista de invitados y, al comprobar de quiénes se trataba, "los impugnó" y decidió no asistir.

Luego de que se viralizara el clip del comentario de Sehinkman, Viviana Canosa lo compartió y festejó, puesto que viene llevando a cabo una cruzada contra el libertario desde hace varias semanas. Por su parte, Milei respondió esta mañana ante los dichos del presentador del canal de noticias del Grupo Clarín.

Las declaraciones de Sehinkman tomaron lugar mientras entrevistaba al director y productor de cine Juan José Campanella, quien recientemente protagonizó varios cruces con funcionarios de La Libertad Avanza luego de criticara con dureza al economista.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvivicanosaok%2Fstatus%2F1703928250492195055%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1703928250492195055%7Ctwgr%5E026f64e1c32cad84605cf9907480048322f3786c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fen-tn-se-quejaron-javier-milei-y-viviana-canosa-celebro-n560884&partner=&hide_thread=false Gracias Diego!!!

Ya somos 2

los que contamos quién es JM!!!

Viva la libertad de expresión.

"Mirá, yo te voy a decir genuinamente lo que pienso y por qué estoy muy preocupado. A mí me parece que estamos teniendo síntomas que hay que atender", introdujo el conductor.

Milei, y esto lo voy a decir, el otro día estaba invitado al programa y pidió la lista de invitados. Pidió la lista de invitados y como nosotros no tenemos ninguna cuestión que ocultar ni nada le pasamos la lista de invitados: los impugnó y decidió no venir. Entonces, yo digo, ¿alguien que empieza a revisar listas de invitados? Milei, y esto lo voy a decir, el otro día estaba invitado al programa y pidió la lista de invitados. Pidió la lista de invitados y como nosotros no tenemos ninguna cuestión que ocultar ni nada le pasamos la lista de invitados: los impugnó y decidió no venir. Entonces, yo digo, ¿alguien que empieza a revisar listas de invitados?

Y luego agregó, fiel a su estilo mesurado: "Me parece interesante romper el statu quo con ideas que rompieron tabúes, que sacudieron el tablero y que elongaron la conversación pública sobre cuestiones que eran imposibles de mencionar. Eran campos electrificados, no se podía. Hasta ahí yo te acompaño".

Sin embargo, luego cuestionó la reciente actitud del economista y lo comparó con referentes del oficialismo:

No nos olvidemos de que el kirchnerismo más allá del contenido fue una forma, autoritaria, prepotente, con pretensiones de superioridad moral. ¿Vamos a canjear una pretensión moral y un espacio que te llevaba a los rebencazos por otro que te impone revisación de lista? Yo, particularmente, no quiero pasar de la arquitecta egipcia a un emperador No nos olvidemos de que el kirchnerismo más allá del contenido fue una forma, autoritaria, prepotente, con pretensiones de superioridad moral. ¿Vamos a canjear una pretensión moral y un espacio que te llevaba a los rebencazos por otro que te impone revisación de lista? Yo, particularmente, no quiero pasar de la arquitecta egipcia a un emperador

"No entiendo cómo podemos elegir a alguien que viene a maltratarnos. Está todo el tiempo maltratando, invalidando", concluyó Sehinkman. Ante esto, Canosa "le agradeció" al conductor de TN por "contar quién es Javier Milei".

En cuanto al diputado libertario, este se hizo eco de una cuenta de Twitter que calificó el hecho como una "opereta" orquestada por el canal. De este modo, comentó: "Ante las sistemáticas emboscadas y trampas de los distintos programas que operan en favor de Juntos por el Kargo de manera grosera resulta clave tomar recaudos".

