La legisladora valoró que el fallo de la Cámara “viene a reparar un fallo ilegal”, porque la decisión del tribunal 5 “había sido un disparate y hoy todos vamos a poder acceder a las pruebas y lo que constituyó un tremendo saqueo para la Argentina y cómo se lavaba el dinero. A través de esas dos sociedades de la familia Kirchner, se lo distanciaba del origen ilegal para darle una apariencia de legalidad a través de alquiler de hoteles e inmuebles”.

florencia kirchner.jpg Florencia Kirchner quedó desvinculada de la causa Hotesur-Los Sauces donde Cristina y Máximo seguirán bajo investigación.

En declaraciones a CNN Radio, Stolbizer enfatizó que “las pruebas son muchísimas, evidentes y contundentes. Tanto de la asociación ilícita como las dádivas y el lavado de dinero. Se hizo un gran trabajo durante muchos años y había una habitación llena de pruebas que muestra las transacciones de cheques que iban y venían entre Lázaro Báez y la familia Kirchner. Es tan horrible y grosero todo lo que hay en la causa”.

“No hay ninguna posibilidad de que una transacción pueda dejar de ser delito porque haya un registro bancario. Las transacciones eran desde Austral Construcciones a la empresa de la familia Kirchner”, añadió.

“Inicié la primera denuncia viendo las irregularidades de la sociedad Hotesur, que no llevaba libros de cuentas, no presentaba balances, no actualizaba directorio y tenía un domicilio falso. Empezar a ver que en los hoteles no se cambiaban ni las sábanas y se verificó que los pagos no tenían ningún respaldo”, recordó.

Florencia tenía 20 años

Stolibzer aclaró que “tampoco hay que colgar una condena anticipada. La idea del juicio oral es poner las pruebas arriba de la mesa. Es el derecho del acusado a defenderse y el derecho de la acusación para mostrar las pruebas que tiene. No se puede cerrar un juicio anticipadamente. Esto es en cualquier delito y cualquier persona y aún es más sensible cuando se trata de fondos del Estado”.

Y en cuanto al rol de Florencia Kirchner, indicó: "Creo que no está bien sobreseída Florencia Kirchner".

"Es un error considerarla menor de edad", aseguró y explicó que "era menor de edad cuando las sociedades se constituyeron, pero tenía 20 años cuando murió Kirchner y ocupó cargos en la sociedad. A mi juicio, es responsable".

