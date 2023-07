Influencer aseguró que Neymar Jr. tuvo sexo con otro hombre

Cabe destacar que recientemente el delantero publicó un emotivo video en sus redes sociales revelando el sexo de su bebé junto a Bruna Biancardi. En el pasado, hubo reiteradas acusaciones de infidelidad desde el entorno de Biancardi contra Neymar. Jr.

image.png Neymar Jr. junto a Pedro Scooby.

A raíz del revuelo que se generó por los dichos de Barclay, Metropolitana FM emitió un comunicado en el que explicó que no había veracidad de los hechos denunciados y que decidieron excluir todo el contenido de la entrevista de los canales de comunicación y perfiles de redes sociales, más allá de Neymar Jr. no realizó comentarios al respecto.

Por su parte, la influencer denunció ser víctima de amenazas y acudió a su equipo legal.

"Estoy bien, ¿de acuerdo? No se preocupen. Tengo la conciencia tranquila. Dicen que soy la vergüenza de la comunidad. Cariño, no soy parte de ninguna comunidad, lo único de lo que soy parte es de cuidar mi propia vida. Estoy cansada de que me falten el respeto", escribió en su cuenta personal de Instagram Barclay.

-------

Más contenido en Urgente24:

Por Elizabeth Vernaci, guerra entre Di Natale y De Brito: "Miserable" y "Fracasado"

Los némesis electorales de Sergio Massa

El país lo arreglamos con un tuit

Diego Santilli, coprotagonista del nuevo video de HRL

"Nunca los acuerdos con el FMI son amigables"