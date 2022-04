Histeria con Elon Musk en lo de Biden/Obama

elon musk.jpg Excelente ilustración de Kristen Radtke para The Verge a propósito de Elon Musk en Twitter.

El Departamento de Seguridad Nacional está estableciendo una Junta de Gobierno de Desinformación para tratar de contrarrestar la difusión de información falsa. La junta -inicialmente- se centrará en la desinformación proveniente de Rusia, así como en los mensajes engañosos sobre la frontera entre Estados Unidos y México, informó Associated Press.

En teoría, el enfoque inmediato estará en la información errónea de los traficantes de personas, que difunden afirmaciones falsas sobre la política fronteriza de EE. UU. a los inmigrantes para ayudar a impulsar el negocio: ¡...!

La secretaria de Prensa saliente de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo durante una sesión informativa que la Junta abordará la información errónea sobre una variedad de temas, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, agregó que, parte de su objetivo, es contrarrestar la información errónea en las comunidades hispanas especialmente.

La experta en desinformación Nina Jankowicz dirigirá la junta. Ella, en teoría, ha investigado las tácticas rusas de desinformación y el acoso en línea, es autora del libro 'Cómo perder la guerra de la información: Rusia, las noticias falsas y el futuro del conflicto'.

Jankowicz también ha asesorado al gobierno de Ucrania sobre comunicaciones estratégicas, según el grupo de expertos Wilson Center, donde se desempeñó como becaria global.

Cuando se le preguntó sobre la iniciativa, Psaki dijo que "parece que el objetivo de la Junta es evitar que la desinformación y la información errónea viajen por el país en una variedad de comunidades", y agregó: "No estoy seguro de quién se opone a ese esfuerzo". (¡Qué difícil le será a Psaki lograr reconocimiento en su próximo trabajo en MSNBC!).

Pero los republicanos dejaron en claro que tienen objeciones. El senador Rob Portman, un republicano de Ohio que es el miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional, criticó la creación de la Junta.

"Como autor de la ley bipartidista que estableció el Centro de Compromiso Global para combatir la amenaza en constante evolución de la propaganda extranjera y la desinformación en el extranjero, no creo que el gobierno de los Estados Unidos deba convertir las herramientas que hemos utilizado para ayudar a nuestros aliados a contrarrestar adversarios al pueblo estadounidense", dijo en un comunicado.

“Nuestro enfoque debe estar en los malos actores como Rusia y China, no en nuestros propios ciudadanos”, agregó.

El malo del barrio

En tanto, Elon Musk presentó su plan a los banqueros que le prestaron dinero acerca de cómo devolverles la financiación. Es probable que él esté cometiendo un error pero es muy bueno que se equivoque porque eso permitirá que aparezcan nuevas redes sociales, si no fuese del agrado de los usuarios.

Por ejemplo, según Reuters, Bloomberg y The Washington Post (que es de Jeff Bezos, archienemigo de Musk comenzando por la carrera aeroespacial, hay que aclararlo porque, de lo contrario, no se entiende la tirria del matutino de la capital federal estadounidense), Musk les dijo a los banqueros que cobraría una tarifa cuando un sitio web de un tercero cite o inserte un tuit de personas u organizaciones verificadas.

Tal como señala Reuters, en algunos tuits ahora eliminados de principios de este mes, Musk discutió la reducción de la dependencia de Twitter de la publicidad para ganar dinero y propuso cambios en la suscripción de Twitter Blue, tal como la prohibición de anuncios.

Reuters también informó que, según los informes, Musk ya ha designado a un nuevo director ejecutivo o CEO para reemplazar a Parag Agrawal pero no lo anunciará hasta que tome posesión de la empresa.

Siempre se supo que Agrawal no seguiría con Elon Musk porque en el pasado Musk lo acusó de censurarlo, en el inicio de un debate que terminó con la compra de Twitter que hizo Musk.

The Wall Street Journal, propiedad de News Corp., de Rupert Murdoch, informó que un "equipo en las sombras" incitó a Musk por Twitter:

su ex socio en PayPal, Peter Thiel (quien fue asesor no rentado de Donald Trump y financió la candidatura inicial de Ted Cruz para el Senado);

(quien fue asesor no rentado de Donald Trump y financió la candidatura inicial de Ted Cruz para el Senado); el bloguero de derecha Charles C. Johnson (quien previamente demandó a Twitter) y

(quien previamente demandó a Twitter) y Seth Dillon, director ejecutivo de The Babylon Bee, “publicación satírica de tendencia derechista inspirada en The Onion”.

Pero básicamente se menciona a un admirador de Musk que cofundó y dirigió Twitter, y se marchó enfrentado a varios de los integrantes del directorio que ahora cesará, Jack Dorsey.

WSJ se enforó en los vínculos cercanos entre Elon Musk y Jack Dorsey, a pesar de la decisión final de Dorsey de prohibir a Donald Trump en la plataforma y la elección de Musk de representarse a sí mismo en un tuit con la frase “Pongo el arte en pedo”.

Según WSJ, Dorsey, en ese momento director ejecutivo de 2 compañías en forma simultánea (en verdad él se había ido de Twitter y lo fueron a buscar para que rescatara a la red de microblogging cuando se hundía), ocasionalmente "parecía distraerse en las reuniones" mientras enviaba mensajes a Musk.

Después de que se publicó el artículo, Dorsey publicó un hilo, a pesar de que "recientemente intenté tomarme un descanso de Twitter". Y escribió: “Cada decisión que tomamos fue, en última instancia, mi responsabilidad. En los casos en que nos equivocamos o fuimos demasiado lejos, lo admitimos y trabajamos para corregirlo”.

Este repentino impulso de asumir públicamente la responsabilidad incluyó un tuit en respuesta a una pregunta sobre la prohibición temporal y confusa de Twitter de los enlaces a una historia del New York Post sobre las irregularidades de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden.

Ahora dice Dorsey: “Cuando me enteré de que tomamos esa medida, lo modifiqué casi de inmediato. También deberíamos haber restablecido la cuenta sin requerir la eliminación del tuit”.

La asunción de responsabilidad llega 2 días después de que Musk respondiera a un tuit que criticaba la política de Twitter y al jefe de Legales de la empresa, Vijaya Gadde, por aquel incidente, calificando la acción de "obviamente increíblemente inapropiada" y el corresponsal del Financial Times, Dave Lee, señaló que esto fue seguido por una ola de tuits de usuarios contra Gadde.

Para Dorsey, el punto más importante parece ser: "No creo que ninguna prohibición permanente (con la excepción de la actividad ilegal) sea correcta o deba ser posible". Dorsey cree que esto ayudará a Twitter a mejorar rápidamente de una manera que nunca antes sucedió.

