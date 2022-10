Ernesto Tenembaum se "camporiza" y apunta contra Macri

image.png Mauricio Macri presentó su nuevo libro.

"Dice 'Va a haber que tomar medidas drásticas, vamos a cerrar, vamos a abrir la economía y la empresa que no sea competitiva va a tener que cerrar'. O sea, Macri está anunciando algo así como, o sé, algunos centenares de miles de despidos, para empezar a hablar de su forma de llegar a una Argentina no populista. Digo, está como 'Vengo rompo y todo'. No es que está diciendo 'Tengo un algo para negociar, hay que ir en ese camino'".

"'Y si no se hace en los primeros diez días no se hace nunca', dice. O sea, el tipo llega y 'Te abro toda la economía, y el que cierra que se joda porque así los consumidores'… Pero ¿qué consumidores? Los consumidores van a consumir ropa o cosas más baratas porque no va a haber protección acá. Bueno, está bien, pero el tema es que tengan trabajo, porque si no…", concluyó Tenembaum.

Lo que más llama la atención de estas declaraciones es que el periodista se ha vendido así mismo como un moderado posicionado en el centro del espectro político, una alternativa alejada de la tan famosa grieta que, con este tipo de expresiones, no hace más que revivir.

----------

Más contenido en Urgente24:

"El éxito de la Convertibilidad fue cortar la fuga del peso"

Elton John y el príncipe Harry demandan al Daily Mail

Por fractura en JxC, la oposición porteña quedó a un paso de darle un golpe a Larreta

Twitter e Instagram restrigen las cuentas de Kanye West tras dichos antisemitas

Liz Truss se afana con Ucrania pero no estabiliza la libra