Elton John y el príncipe Harry demandan al Daily Mail

“Estas afirmaciones sin fundamento y altamente difamatorias, basadas en evidencia no creíble, parecen ser simplemente una expedición de pesca por parte de los demandantes y sus abogados, algunos de los cuales ya han llevado casos a otros lugares”, agregó además el medio sobre la problemática.

Desde los medios el casó es comparado con el que vivió Rupert Murdoch en el pasado, por eso es que se asustan los altos directivos del grupo: cabe recordar que News UK (conglomerado que engloba a The Sun, The Times y The Sunday Times) tuvo que pagar fortunas y luchar bastantes juicios con distintas estrellas que demandaron un supuesto hackeo de sus celulares por parte del medio, quien teóricamente obtuvo información de los mismos.

image.png Elizabeth Hurley, una de las actrices que también se sumo a esta demanda.

A principios de este año emergió el monto que le costó a News UK este escándalo: la empresa desembolsó 49 millones de libras únicamente en el 2021 para revertir este hecho.

El Daily Mirror a su vez parece también estar sufriendo este tipo de demandas. Se sabe que el príncipe Harry tiene un caso que avanza en la corte contra The Sun, News of the World y el Mirror.

Se esperará a ver como avanza este caso que podría marcar un antes y un después en la historia de los medios tradicionales del Reino Unido.

