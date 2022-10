La salud mental de Kanye West no está del todo bien: tiene bipolaridad. Además, no sería la primera vez que emite declaraciones racistas y sin sentido. Hace un tiempo, de invitado al programa de paparazzi, TMZ, West afirmó: "La esclavitud negra durante 400 años me suena a que fue una elección”.

