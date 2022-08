Empezaron las internas en C5N por el subsidio a las tarifas

Lejos de tirarse atrás, el panelista insistió: "Sí, pero es así. La economía del conocimiento no genera lo que genera el campo; la minería, aunque podría, no lo genera; Vaca Muerta, aunque podría mucho más, no lo genera. Hoy, el que te para la olla, aunque te cueste, es el campo".

image.png Tarifas, salarios y campo, los frentes abiertos entre periodistas de C5N en el comienzo de una nueva etapa del Frente de Todos.

Las tarifas no aumentaron y ya hay cruces en C5N

La periodista especialista en temas judiciales, Sofía Caram, generó respuestas irónicas en su posteo en Twitter por haberse quejado del aumento de tarifas que todavía no se ejecutó:

Igual que con el tarifazo de Macri: lo poquito que se recuperó mi salario, se lo lleva COMPLETO el aumento de tarifas. Me vinieron $8.397,69 de luz. Casi 4 lucas más que la factura anterior Igual que con el tarifazo de Macri: lo poquito que se recuperó mi salario, se lo lleva COMPLETO el aumento de tarifas. Me vinieron $8.397,69 de luz. Casi 4 lucas más que la factura anterior

Arremetió Caram: "Entiendo toda la situación del país. Pero otra vez me comen el salario inflación y tarifas. Y soy plenamente consiente que mi familia y yo tenemos un plato de comida todos los días, puedo viajar por mi país y vestirme, mientras millones la están pasando como el culo DE VERDAD. Pero esta es también la realidad de la clase media hoy, golpeada OTRA VEZ. Cuesta arriba SIEMPRE".

Comienza una nueva etapa política en el Frente de Todos y, con ello, un profundo debate interno.

