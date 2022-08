C5N: Periodistas "devaluados" y fuerte interna por el campo

image.png El periodista Daniel Aprile de C5N es especialista en materia agropecuaria.

Sin embargo, la conductora volvió a insistir con su posición, fiel a la línea editorial de C5N: "¿No estaría bueno que el campo, cuando argumente, se salga de estos lugares comunes, que son como si fuera una relación personal? 'Nos criticaron, no nos valoran, somos los generadores'. Hablemos de números, porque si no siempre los argumentos son como si fuera una relación familiar y no es una relación familiar esto, hay un país detrás".

Estas palabras de Ballester fueron aprovechadas por Aprile, quien "habló de números", tal y como pidió la conductora:

Balanza comercial de la Argentina este año, número redondo: 90.000 millones de dólares. ¿Cuánto entra por el sector agroindustrial? 41.000 millones de dólares. ¿Es importante? Sí, le guste a quien le guste Balanza comercial de la Argentina este año, número redondo: 90.000 millones de dólares. ¿Cuánto entra por el sector agroindustrial? 41.000 millones de dólares. ¿Es importante? Sí, le guste a quien le guste

image.png La conductora de C5N, Daniela Ballester.

Dicho esto, el panelista indicó (algo poco usual en C5N) que el sector agropecuario generaba esa cantidad pese a la enorme presión impositiva que recae sobre él. "¿Qué significa? ¿Que porque es importante tiene que pagar menos?", retrucó fastidiada (aunque ya sin fundamentos) la conductora. "No, todo lo contrario", respondió el panelista, quien concluyó:

"Como es importante, me parece que es muy válido lo que dice Sergio Massa de sentarte a dialogar con ese sector. [...] Es verdad que no gusta, pero tiene que saber todo el que está del otro lado que de cada 10 dólares que entran a la Argentina, siete son del campo y que es un sector con el que el Gobierno se tiene que sentar a dialogar, no a chocar".

No se angustie, en C5N tampoco llegan a fin de mes

Una vez finalizado el ciclo conducido por Ballester, comenzó De una, el cual está encabezado por los periodistas Antonio Llorente y Martina Soto Pose. Nuevamente, el eje de discusión eran los anuncios que Sergio Massa había realizado en su discurso. Respecto a esto, la ya mencionada Constantino, quien también participa en el ciclo, destacó: "(Sergio Massa) Fue claro que no va a devaluar".

Fue allí que Llorente tomó la palabra y se dirigió a todo el panel. "Con la mano en el corazón, entre todos nosotros, seamos totalmente francos y honestos. La Argentina ya está devaluada. Yo tengo mi sueldo devaluado", manifestó el conductor.

https://twitter.com/FinanzasArgy/status/1555243846350553090 En C5N hablan de la devaluación: los periodistas dicen que se sienten "devaluados" y que "no llegan a fin de mes". Fin. pic.twitter.com/94OCj7r7Cd — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) August 4, 2022

"Sí, pero una devaluación implica otra nueva subida de precios", replicó Constantino, procurando no ser tan alarmista. Sin embargo, Llorente insistió: "Está bien, pero yo me siento devaluado. A mí me cuesta llegar a fin de mes. [...] Con lo que vos cobrás, ¿vos no sentís que tu sueldo está devaluado? Es la realidad, guste o no guste es así".

