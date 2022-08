Misión N°1 de la gestión de Sergio Massa en Economía

El acercamiento a los K, a los cuales les hizo morder el polvo en 2013, fue directamente proporcional al distanciamiento de Macri.

El argumento formal del enojo del entonces Presidente fue que Massa no aceptó el pedido de incluir a familiares (de Macri y de funcionarios y amigos de Macri) en el 'blanqueo' que realizó Cambiemos / Juntos por el Cambio. Fue la ruptura. De allí, hasta su jura como ministro de Economía, Massa se encargó de tejer y solidificar su relación con el hijo de la Vicepresidente,vínculo que hoy día, para muchos, va más allá de lo político exclusivamente.

Conocedor como pocos del significado de la 'política fotogénica', Massa entendió la necesidad de la reunión con Cristina Fernández de Kirchner y su difusión en las horas previas a su desembarco para presentar el respaldo de la 'Jefa', de lo que careció Silvina Batakis, su antecesora (aunque el nacido en el municipio de San Martin y luego transplantado en Tigre, nunca la sintió como tal).

Los convoca y armoniza el vínculo la reformulación de los intereses mutuos. El rumbo que llevaba el gobierno no llevaba a 2023. Para nadie del Frente de Todos. Tampoco para Sergio Massa. El tiempo para divorciarse del FdT e intentar sobrevivir al apocalipsis, se agotaba. El único que parecía no darse cuenta era Alberto Fernández. Voluntarista empedernido, él ilusionó hasta el final con su reelección.

maximo massa.jpg Máximo Kirchner y Sergio Massa.

Recuperando electorado

En aquel fin de semana que derivó en la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía, en las cercanías de Massa entendían que una posibilidad, luego de las idas y vueltas, era diferenciarse del gobierno y hablarle a los no polarizados. Es decir, reflotar la 'ancha avenida del medio'.

Ahora, Massa tendrá que reconquistarlos desde adentro. Su ex electorado es el más castigado. Si a ellos logra evitarles una debacle mayor, habrá recuperado parte del apoyo que supo tener.

“Massa es el más capacitado, pero las condiciones políticas que generaron esta situación van a persistir. Tendrá que hacer lo que no hizo Alberto (Fernández). Primero, mostrar audacia y rigor en las medidas y, si lo complican mucho, irse”, sostiene un dirigente bonaerense que lo conoce mucho.

Y agrega una mirada interesante:

Incluso puede ensayar un acuerdo político, y queda como en el 2013 el como el único que la enfrentó a Cristina. No es poca cosa. El camino para el 2023 no será fácil porque es difícil reconquistar el electorado rápidamente. Incluso puede ensayar un acuerdo político, y queda como en el 2013 el como el único que la enfrentó a Cristina. No es poca cosa. El camino para el 2023 no será fácil porque es difícil reconquistar el electorado rápidamente.

CFK Y MASSA..jpg La titular del Senado, CFK, y quien era presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa: la imagen fue presentada por un respaldo de ella al flamante ministro de Economía.

FHC

En 'el entorno', sostienen que Massa es más optimista que, muchos de quienes lo rodean y comparten horas con él. “Una cosa es estabilizar la economía y anclar las expectativas, en lo que le tengo mucha fe. Y otra cosa será encarar las reformas de fondo. Es políticamente más complejo”, expresó una de esas personas cercanas al ministro desde hace mucho tiempo.

Hay un caso en Brasil que lo entusiasma. Desde sus tiempos de militancia en la Ucede, partido que cautivó a muchos jóvenes en los finales de la década del '80 y principios de los '90, Massa sueña con ser Presidente de la Nación. Ahora, siente que puede estar más cerca que nunca... si las cosas le salen bien, claro.

En una reciente entrevista a la periodista Eleonora Gosman, corresponsal desde hace mucho años en Brasil, abordé el tema.

“-Fernando Enrique Cardozo, primero en su momento fue ministro de Economía de Brasil y lo termina catapultando después a la Presidencia del país, ¿Cómo fue brevemente ese recorrido?

-Lo entrevisté cuando todavía era ministro de Economía y se estaba preparando para la elección. Fernando Enrique también es un fuera de serie. En Brasil, él fue un gran Presidente, hizo un plan exitoso porque siguió con Lula (da Silva) y de hecho, precisamente fue el hombre que combatió la inflación. Brasil tenía una inflación al estilo de la Argentina. Hicieron el plan Real, que pusieron 1 real igual a 1 dólar, pero no lo pusieron como cambio fijo, que fue lo que permitió que luego se devaluara el real sin tener el problema que sufrió la Argentina con Domingo Cavallo, y pasó lo que pasó. Bien, él no hizo eso, fue muy inteligente, lo que permitió la racionalidad económica, si querés llamarlo de esa manera, tal cómo manejó el tema del superávit fiscal, que permitió combatir la inflación, tanto que hoy hay inflación desmesurada del 12% anual. Ese éxito como ministro de Economía, lo catapultó para Presidente”.

Massa-Scioli.jpg Sergio Massa y Daniel Scioli en una fotografía muy comentada.

La Provincia

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, fue quien inició el 'operativo clamor' de los intendentes municipales, en las horas previas a la confirmación de la llegada de Massa al ministerio. Es lógico. Los jefes comunales empezaron a ver que, el electorado de CFK era perforado por la crisis económica. De no haber un cambio rápido de expectativas, sus distritos pueden correr riesgo.

En una reunión muy hermética en un distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires, sin celulares a la vista, la consigna fue muy clara. "De ahora en más, vamos a reforzar todo nuestro accionar en el distrito". Es el principal objetivo.

Algo similar se analizó en las oficinas de un jefe comunal de la zona norte que ahora ocupa un cargo nacional. Allí evaluaron que, si la diferencia a favor de Juntos por el Cambio trepa a 15 puntos en la Nación, sería muy difícil sostener el distrito.

La mayoría de los alcaldes que se fueron a cargos nacionales y provinciales preparan su retorno para diciembre 2022 o marzo 2023, en principio.

Por ahora, los planes no se alteraron. Así como el 'superministro' es la 'última bala' del Frente de Todos para evitar el hundimiento, en el conurbano se aferran a que, el 'efecto Massa' les alcance para, al menos, sostener sus distritos. Lo que venga después será otra historia. Al fin y al cabo, ellos son especialistas en el arte de permanecer.

