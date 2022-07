El Hotel de los Famosos y el deteriorado premio de El Trece

Luego de impuestos: 20.186 US$, el ganador se hizo 160 US$ por día. Gano menos que un empleado de McDonald's en EEUU. El pobrismo es total Luego de impuestos: 20.186 US$, el ganador se hizo 160 US$ por día. Gano menos que un empleado de McDonald's en EEUU. El pobrismo es total

image.png El tuit de Manuel Adorni que dio de que hablar en las redes.

De esta manera, el economista remarcó la crisis vivida en Argentina que recientemente tuvo un estallido en su economía y el precio del dólar. Tras la salida de Martín Guzmán, todo voló por los aires, por eso el analista se volcó a sus redes con esta comparación.

El premio de El Trece, que fue entregado en pesos, se devaluó en gran medida desde el comienzo del programa y se disminuyó a su mitad tras los números sostenidos en los mercados cambiarios hoy en dia.

