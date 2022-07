De Luis Majul a Laje, graves denuncias por planes sociales

Se pagan entre $500 y $2.500. Todo depende de lo que vendas por día. Está organizado con el Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE), que depende de una agrupación llamada Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAION). El que no paga, no puede instalarse. Si se instalan y no pagan, son extorsionados y golpeados Se pagan entre $500 y $2.500. Todo depende de lo que vendas por día. Está organizado con el Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE), que depende de una agrupación llamada Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAION). El que no paga, no puede instalarse. Si se instalan y no pagan, son extorsionados y golpeados

La "caja" millonaria de Grabois: Manteros de once denuncias un trato extorsivo

Antonio Laje furioso

En medio del escándalo por la caja de los planes sociales, el periodista Antonio Laje estalló contra aquellas prestaciones que se otorgan a personas que no trabajan.

Tras la polémica por los celulares en las cárceles, el conductor de Buenos Días América (BDA) disparó: "Hoy, las cárceles son un call center. Organizás absolutamente todo".

Luego, salió el tema de los establecimientos carcelarios colapsados:

Tenés 1.200.000 planes sociales. Muchos de esos no hacen nada. Ponelos a trabajar. Capacitá a la gente y ponelos a trabajar

Laje: "Si faltan cárceles, pongan a los planeros a construirlas"

