Se está hablando de una especie de lavado de dinero con una obra social sindical muy importante, donde desvían los fondos del Movimiento Evita a esa obra social. ¿Cómo llegué a esto? La obra social no me cierra el número de afiliados con el número del sindicato. El sindicato tiene afiliados, por ejemplo 1000. Si vos tenés 100 en el sindicato y 10 mil en la obra social, los números no cierran. Y llegué a Emilio Pérsico

image.png Emilio Pérsico.

Respecto al monto que le extraerían alguna de las agrupaciones a los beneficiarios de los planes, Juan Pablo Chiesa coincidió con lo dicho hace unas semanas por el legislador porteño Leandro Santoro, quien sostuvo que "todo el mundo sabe que es más del 2%". Según el denunciante, de los 19450 pesos que los beneficiarios debían retirar con las tarjetas de los bancos Nación o Provincia, los movimientos se quedaban con 4000 mil pesos, lo que equivale a más de un 20.5%.

--------------------

Más contenido en Urgente24

Diego Brancatelli negó fundirse y estalló contra LAM

Y-TEC recibió una vista estratégica

Acuerdo con el FMI: Meta de déficit fiscal comprometida

Cerruti adjudicó rumores de renuncias a "los que tienen tiempo de conspirar"

El Gobierno le declara la guerra al campo: qué propusieron los K