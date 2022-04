Carlos Maslatón y Baby Etchecopar disparan contra el INCAA

Hay pelotudos que insisten con querer vender lo que no saben hacer y hacen películas de mierda y las llaman películas de culto o cine under, pero son películas de mierda que no sirven para nada. Son inmirables, mal grabadas, mal hechas Hay pelotudos que insisten con querer vender lo que no saben hacer y hacen películas de mierda y las llaman películas de culto o cine under, pero son películas de mierda que no sirven para nada. Son inmirables, mal grabadas, mal hechas

“La verdad, jódanse los actores que están en la puerta. Vayan a cagar. Aprendan a producir independiente. Junten platita laburando en vez de irse a sacar fotos para la revista Caras o comprarse autos maravillosos. Junten y pongan la suya”, continuó disparando Baby refiriéndose a los ‘actores k’.

“Vendan entradas como hago yo, llenen los teatros con gente pura, no con invitados. Es fácil llenar el teatro con los ómnibus que llevaban de los sindicatos. Lleven gente que vaya por su cuenta, que pagué la entrada, que se siente y aplauda”, concluyó fuerte el periodista.

Frente a lo dicho por Baby, se generó debate en el programa conducido por Ángel de Brito. Quien comentó sobre su situación fue Nazarena Vélez, panelista del programa, que explicó que no pertenece a ningún partido político, a pesar de que trabaja a veces en conjunto con el gobierno.

“Me pareció vergonzoso. No podés generalizar de esa manera. Se rompen el alma para hacer una película, para conseguir dos pesos del INCAA. No son todos iguales, no puede hablar de esa manera”, respondió enojada Vélez, que agregó: “La obra de teatro que yo estoy haciendo a mí me la compran muchos municipios porque la gente de Cultura apuesta, ¿Cuál es el problema?”.

“No nos metas a todos los actores en la misma bolsa, hablemos con propiedad. A mí, no te das una idea lo que me cuesta vender una obra a un municipio por no tener una bandera política”, cerró la mediática frente al tema en cuestión.

Un Maslatón furioso

Quien también se demostró en desagrado con las protestas en el instituto de cine fue Carlos Maslatón, ex político, abogado y analista mediático, que suele generar relevancia en las redes.

El analista, fue invitado al programa que conduce Alejandro Fantino, Intratables, y comentando acerca de las manifestaciones, exclamó:

Debe suprimirse y derogarse toda intervención del estado en el cine. No tiene que tener nada el estado, este es un asunto privado Debe suprimirse y derogarse toda intervención del estado en el cine. No tiene que tener nada el estado, este es un asunto privado

“No se pueden usar fondos públicos para financiar películas. No funciona así. Hay que mostrar todo pero que surja por decisión artística de la gente”, continuó remarcando Maslatón, que resaltó también que ‘cuando asuma Javier Milei todo esto se acaba’.

“La plata es de la gente, no del estado. Por pagar toda esta clase de pelotudeces se quieren ir del país”, sentenció finalmente picante el analista.

