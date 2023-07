Arde Radio Rivadavia por despidos: Marcelo Fígoli en la mira

Desde nuestro sindicato rechazamos el planteo, ya que no existe crisis y la empresa no realizó el procedimiento correspondiente previo a comunicar los despidos, por lo tanto, son ilegales Desde nuestro sindicato rechazamos el planteo, ya que no existe crisis y la empresa no realizó el procedimiento correspondiente previo a comunicar los despidos, por lo tanto, son ilegales

Radio Rivadavia: Eliminó a Radio 10, ahora va por La Red

El repunte de Radio Rivadavia es un hecho. Tras el primer mes y medio de Marcelo Longobardi al mando de su primera mañana, la emisora se posicionó muy cerca del podio y ya amenazaba con quitarle el tercer lugar a Radio 10, lo cual terminó ocurriendo en mayo.

Ahora, las recientes métricas de junio indicaron que la próxima víctima de la radio de Alpha Media Group es La Red, que quedó en segundo lugar. Por otro lado, si bien Radio Mitre continúa liderando por amplia diferencia, el crecimiento de de Rivadavia es algo que la señal del Grupo Clarín debería, cuanto menos, tener en consideración.

Tras un 2022 en el que sufrió un importante declive, Radio Rivadavia comenzó a remontar a partir del mes de abril, cuando volvió a alcanzar los dos dígitos de promedio mensual. Este logro no es menor si se tiene en cuenta que durante los meses previos no logró superar dicha brecha.

En diciembre obtuvo 9,9%; en enero cayó a 9,0%; en febrero volvió a descender a 8,5% y en marzo logró repuntar a 9,36%, pero nuevamente por debajo de los dos dígitos. En todas estas ocasiones, Rivadavia quedó en cuarta posición y siempre quedó a, cuanto menos, tres puntos del podio. Sin embargo, en abril logró un 11.7% y a centésimas del tercer puesto.

Ahora bien, las mediciones de los meses siguientes demostraron que el crecimiento de Rivadavia no fue pasajero. En mayo volvió al tercer lugar con un 13.02% y en junio conservó la misma posición, pero promedió 13.79%. Por su parte, La Red se quedó con el segundo lugar con un 14.13%, por lo que si esta tendencia continúa, es muy factible que sea superada por Rivadavia el próximo mes.

