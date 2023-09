Completamente indignada, Carmen se mostró en contra de que su familia esté tan cuestionada por el medio en el que trabaja: "Estoy nerviosa, estoy indignada. Este es mi ambiente, no es el tuyo, yo nací en este ambiente. Yo nunca le arruiné la vida a nadie, ni me metí en la cama de nadie. Mi trabajo es digno".

"Yo la respeto, respeto su trabajo y siempre he admirado su trabajo, pero si quieres seguir lastimándome, acá está de abogado. Sí, me estás dañando. ¿Estás contenta? Sos feliz con eso? Si sos feliz con eso, porque con la vida no sos feliz. Si sos feliz dañando a una persona y verla llorar, debes estar riéndote. Me estás lastimando mucho, cuidate por favor", concluyó Barbieri.

Pese a esto, Latorre siguió adelante con su afrenta y, en comunicación con el ciclo Desayuno americano volvió a castigar a Barbieri. En dicho programa la actriz Luisa Albinoni intentó respaldar a la madre de Federico Bal y manifestó que creía en su angustia, pero la panelista la refutó.

"Luisita, la conocés a Carmen de toda la vida, está haciendo un show porque ahora se vio acorralada, porque quedó mal", sentenció.

¿Qué carajos se mete a decirme tarada, estúpida, cornuda? La conocemos a Carmen hace 50 años, está loca y ahora se vio perdida. La están matando en todos los programas porque se fue al carajo. ¿Dónde viste a una conductora de televisión mirando a cámara y diciendo 'estúpida, tarada'? ¿Qué carajos se mete a decirme tarada, estúpida, cornuda? La conocemos a Carmen hace 50 años, está loca y ahora se vio perdida. La están matando en todos los programas porque se fue al carajo. ¿Dónde viste a una conductora de televisión mirando a cámara y diciendo 'estúpida, tarada'?

Latorre volvió a aprovechar el interés de los cronistas del canal del Grupo América, esta vez los de Intrusos, y cargó una vez más contra la conductora. Con una filosa ironía, la esposa de Diego Latorre le dio otro golpe bajo a Barbieri al referirse a la ex pareja de su hijo Federico, Sofía Aldrey, quien lo acusó de varias infidelidades.

Para mí que Carmen está enojada porque se perdió la fortuna de los Aldrey Para mí que Carmen está enojada porque se perdió la fortuna de los Aldrey

Tras reírse a carcajadas, agregó: "Yo también. A mí el nene me trae una millonaria y la voy a querer mucho más". Mientras que aseguró que para Aldrey ya todo lo relacionado a Bal quedó en el pasado: "Está contenta, maquilla, viaja. Está bien. Ya está".

