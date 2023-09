Por su parte, desde el entorno de Milei indicaron que, en primera instancia, fue Del Rincón quien canceló el encuentro, inicialmente previsto para el lunes. Además, aseguraron que el miércoles, día en el que sería la entrevista, el economista presentó algunas líneas de fiebre, pero rechazaron los dichos del periodista de que el candidato se "esté guardando".

Jaime Bayly le responde a Fernando del Rincón la Verdadera Razón detrás de la Entrevista Cancelada

Sin embargo, lo que nadie esperaba era la intervención de Bayly en la disputa, quien tomó partido por Milei y fue durísimo contra su colega desde su espacio en Mega TV:

Querido Fernando del Rincón, no seas pesado, no seas majadero. (...) Yo te conocí cuando te despidieron de Univisión porque tu esposa te acusó de que le habías pegado. (...) Ahora eres la gran estrella de CNN en español, pero tengo una mala noticia para ti: nadie ve CNN en español

"Si yo fuera Milei, tampoco te hubiera dado la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a ver la entrevista. Nadie ve CNN en español (...) En tu cadena, en CNN en español, me han pedido entrevistas, pero no nos va a ver nadie, ni mi esposa Silvia", sostuvo el periodista.

"Yo hablé con mis amigos del equipo de Milei y me dijeron que la razón por la que no le dieron la entrevista a Fernando del Rincón fue porque Milei le dio una entrevista a Tucker Carlson, que se vio en la red social X por más de 200 millones de espectadores", agregó Bayly.

