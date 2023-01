Harvard revela el secreto para ser feliz (nadie lo pensaba)

En ese tiempo los investigadores recopilaron una gran cantidad de datos sobre la salud física y mental de los participantes, incluyendo John F Kennedy, quien después fue presidente de Estados Unidos.

Otro grupo de estudio estuvo compuesto por 456 adolescentes hombres de barrios muy pobres y marginales de la ciudad de Boston, muchos de ellos en riesgo de caer en actividades delictivas, reseña CNN.

Pero, además, los científicos ampliaron su investigación e incluyeron a la descendencia de los hombres, que suman 1300 (entre nietos y biznietos) y tienen entre 50 y 60 años.

El resultado final del estudio fue sorprendente. El factor más importante para que una persona perciba en sus 80 que es feliz, se centra en las relaciones sociales y de pareja.

El secreto de la felicidad

Para los mismos investigadores el hallazgo es asombroso.

“El hallazgo sorprendente es que nuestras relaciones y cuán felices somos en nuestras relaciones tiene una poderosa influencia en nuestra salud ”, dijo Robert Waldinger, director del estudio, psiquiatra del Hospital General de Massachusetts y profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard.

Cuidar tu cuerpo es importante, pero cuidar tus relaciones también es una forma de autocuidado. Esa, creo, es la revelación. Cuidar tu cuerpo es importante, pero cuidar tus relaciones también es una forma de autocuidado. Esa, creo, es la revelación.

Las relaciones cercanas parecen proteger a las personas de los descontentos de la vida, ayudan a retrasar el deterioro mental y físico y aumentan las posibilidades de vidas largas y felices (más que la clase social, el coeficiente intelectual o incluso los genes), indica Harvard.

Un dato importante es que este hallazgo resultó efectivo tanto entre los hombres de la Universidad de Harvard como entre los participantes del centro de la ciudad.

Incluso, algunos estudios encontraron que el nivel de satisfacción de las personas respecto a sus relaciones, predecía mejor la salud física que sus niveles de colesterol, que ya sabemos que son un factor de riesgo de muchas enfermedades a medida que las personas envejecen.

“Cuando reunimos todo lo que sabíamos sobre ellos a los 50 años, no fueron sus niveles de colesterol de mediana edad los que predijeron cómo iban a envejecer”, dijo Waldinger.

Las personas que estaban más satisfechas en sus relaciones a los 50 años eran las más saludables a los 80 años.

La otra clave de Harvard para ser feliz

Los investigadores también encontraron que mantener un matrimonio feliz o la satisfacción conyugal, tiene un efecto protector sobre la salud mental de las personas.

Aquellos que mantuvieron relaciones cálidas lograron vivir más y más felices, comentó Waldinger, y los solitarios a menudo morían antes.

La soledad mata (...) Es tan poderoso como fumar o el alcoholismo.

“Las buenas relaciones no solo protegen nuestros cuerpos; protegen nuestros cerebros”, dijo Waldinger en su charla TED. “Y esas buenas relaciones, no tienen que ser fluidas todo el tiempo. Algunas de nuestras parejas octogenarias podían discutir entre sí día tras día, pero mientras sintieran que realmente podían contar con el otro cuando las cosas se ponían difíciles, esas discusiones no afectaron sus recuerdos”.

