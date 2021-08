Así se obtiene la felicidad: prácticas y consejos

Pasos para acercarse a la felicidad

1. Sea agradecido.

Cuanto más pueda ver la bondad que ya hay en su vida, más positivamente se sentirá sobre usted y el mundo que lo rodea. Haga un esfuerzo deliberado por apreciar las cosas que ya tiene en su vida y que ama.

2. Cambie su forma de pensar.

Es fácil concentrarse en lo que no va bien en su vida y preocuparse por ello. Cambie sus pensamientos y actitudes para enfocarse en lo que ama de su vida y lo que puede cambiar acerca de lo que no va bien. Haga un esfuerzo por dejar de pensar en lo que no le gusta, no tiene y no puede cambiar.

3. Cultive relaciones positivas.

Todos necesitamos que las personas tengan un sentido de pertenencia y una conexión significativa. Cuanto más se conecte con otras personas que le agradan, ama, admira, disfruta y se sienta cerca, mejor se sentirá.

4. Encuentre el significado.

Tenga creencias fundamentales sobre lo que le importa, las cosas fundamentales que le dan sentido y propósito a su vida. Cuanto más conozca sus valores fundamentales y tome decisiones que reflejen esos valores, más satisfactoria se sentirá su vida.

Para experimentar la felicidad requiere construir una vida que brinde mayor satisfacción y plenitud. Para hacer eso, esté agradecido. Piense con precisión y concéntrese en lo que ya ama de su vida. Cultiva relaciones de conexión. Y encuentra un mayor significado y propósito. Cuanto mejor se sienta acerca de su vida en general, más probabilidades tendrá de experimentar sentimientos de felicidad a lo largo del día.