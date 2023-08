Evite este alimento destructor del hígado lo antes posible

Específicamente esto fue lo que advirtió: "En los próximos años, todos los modelos indican que habrá un aumento muy importante de enfermedad hepática, tanto de cirrosis como de cáncer de hígado porque, a pesar de que la hepatitis C ha disminuido de forma drástica, una causa importante, como es el alcohol, no se ha frenado, sino que incluso ha aumentado con la pandemia y no tiene visos de frenarse claramente. Y la otra causa está relacionada con la epidemia de obesidad, que es muy difícil de frenar".

¿Qué le pasa al hígado con el alcohol?

Para tener una idea de lo que ocurre en el hígado con el consumo de alcohol, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) explica lo siguiente:

"El hígado es muy resistente y capaz de regenerarse a sí mismo. Cada vez que su hígado filtra alcohol, algunas de las células hepáticas mueren.

El hígado puede desarrollar nuevas células, pero el abuso prolongado de alcohol (beber demasiado) durante muchos años puede reducir su capacidad de regeneración. Esto puede resultar en daño serio y permanente a su hígado".

En ese sentido, el consumo excesivo de alcohol puede afectar significativamente al hígado.

Además de aumentar el riesgo de cáncer de hígado, el alcohol se asocia con la acumulación excesiva de grasa en el hígado, también conocida como hígado graso.

El alcohol también se relaciona con inflamación del hígado o hepatitis alcohólica, y finalmente con reemplazo de tejido hepático normal por tejido asustado o cirrosis relacionada con el alcohol.

¿Qué alimentos destruyen el hígado?

El alcohol no es el único alimento que puede tener un impacto negativo en la salud del hígado. También las grasas dañinas y los azúcares. Una investigación reciente lo confirma.

La investigación fue realizada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri, Estados Unidos.

Los investigadores hallaron que hay un vínculo, entre las dietas ricas en grasas y azúcares, y el desarrollo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico.

Según el estudio, la manera en que interactúan ciertos alimentos (como las grasas y los azúcares) y la microbiota intestinal, contribuye al desarrollo de enfermedades hepáticas.

¿Cómo saber si tengo problemas de el hígado?

Entre las señales de que algo anda mal con el hígado se encuentran:

Color amarillento en la piel y los ojos, a esto se le conoce como ictericia

Hinchazón de panza

Dolor abdominal

Hinchazón en las piernas y en los tobillos

Picazón en la piel

Orina de color oscuro

Color pálido de las heces

Fatiga crónica

Náuseas o vómitos

Falta del apetito

Tendencia a que aparezcan moretones con facilidad

