El alimento del desayuno que ayuda a controlar la glucosa

La glucosa alta ocurre cuando el cuerpo tiene muy poca insulina o cuando el cuerpo no puede usar la insulina correctamente. Esto, según la Asociación Americana de la Diabetes (ADA), hace que los niveles de azúcar en la sangre se eleven. La buena noticia es que hay cosas que las personas pueden hacer para controlar la glucosa o evitar que los valores suban. Por eso, he aquí un alimento que muchos no saben que puede ser útil para mantener bajo control el azúcar en sangre y que es ideal para el desayuno.