Dieta: El ingrediente con muy mala fama que deberías evitar

Es un ingrediente que está en muchos de los alimentos que solemos comer, pero que podría afectar la salud en silencio, cuando no se consume de manera moderada. Se trata de la harina refinada o harina blanca. Lo primero, es que no todas las harinas son iguales, no sólo porque sean de maíz o trigo, sino porque en algunos casos la composición se ve alterada y, en consecuencia, sus propiedades. Pero, ¿Qué harinas hay que evitar en la dieta? ¿Qué harina es mala para la salud? ¿Cuál es el problema de las harinas?