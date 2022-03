Atención: Dormir de esta manera acumula grasa abdominal

image.png

Las consecuencias de dormir mal

Para el experimento, los participantes del estudio fueron divididos en dos grupos. El primero durmió nueve horas por noche y el otro tan solo cuatro durante de dos semanas. Tres meses después, se repitieron las pruebas intercambiando los voluntarios de los grupos.

El equipo monitoreó:

La ingesta calórica y el gasto de energía

El peso

La composición corporal

La distribución de grasa

Los biomarcadores del apetito

En efecto, revelaron que las medidas de peso por sí solas serían falsamente tranquilizadoras, ya que la acumulación de grasa abdominal es difícil de detectar (lo que la hace aún más peligrosa).

Dormir lo suficiente es importante para funciones cerebrales como la memoria, para mantener el cuerpo bien hidratado, para prevenir demencia y por una serie de otras razones de salud mental y física.

Lo que este estudio ayuda a mostrar es que también puede haber muchos efectos colaterales en términos de riesgos para la salud.

Los investigadores publicaron los resultados en el Journal of the American College of Cardiology y concluyeron recomendando tres hábitos para controlar el peso:

Asegurarse de que los períodos de sueño sean regulares y de duración suficiente

Más ejercicio

Alimentos saludables bajos en grasa

