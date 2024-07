Sampaoli y su descargo luego de decir que Dembelé "juega como autista"

image.png

Dichos de Jorge Sampaoli

Primero que nada, el ex entrenador de Olympique de Marsella habló acerca de la Selección de Francia y su rendimiento en la Eurocopa. Los franceses quedaron eliminados en semifinales de dicha competición contra España, país que finalizó siendo el campeón. Sampaoli dijo sobre los dirigidos por Deschamps: "tiene una selección extraordinaria, pero necesita correr mucho y cuando los espacios se reducen no encuentra canales de ataque, a pesar de sus enormes capacidades individuales. El equipo depende enteramente de su solidez y de una buena jornada de sus solistas. No es mi idea del fútbol".