Perdió la Sub-23, Mascherano siembra dudas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MasQueOnce_/status/1814341928126759404?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1814341928126759404%7Ctwgr%5E4390fa0437fedf697fd343ad7e93708fa2616cfd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.resumido.info%2F2024-07-19%2Fla-sub-23-cae-ante-guinea-en-el-ultimo-amistoso-68662%2F&partner=&hide_thread=false GOL de GUINEA ante la Selección Argentina SUB-23 de Javier Mascherano, que ahora lo PIERDE 1-0, en el ÚLTIMO PARTIDO previo a los Juegos Olímpicos.



De no creer.pic.twitter.com/6adq9vSzLt — Más Que Once (@MasQueOnce_) July 19, 2024

Las dudas sobre Mascherano

Javier Mascherano fue como jugador un futbolista intachable, muy decidido y con garra, pero no parece tener lo mismo como entrenador. Si bien hay que reconocerle el logro de clasificarse a los Juegos Olímpicos, algo que en Sudamérica es muy difícil porque solo van dos, por ejemplo, Brasil quedó afuera, es cierto que en otros dos torneos fracasó rotundamente y de local.

Con la Sub-20 jugó en Argentina el Sudamericano de la categoría y clasificatorio al Mundial. No solo no quedó entre los 4 clasificados, sino que fue eliminado en primera ronda, siendo uno de los 4 primeros en ser eliminados.

Luego de esto el Mundial Sub-20 cambió de sede y lo albergó Argentina, que participaría por ser la organizadora, otro mazazo, clasificación agónica a octavos de final y eliminación en esa instancia con Nigeria, que luego cayó en cuartos de final.

La realidad es que ya no hay tiempo para cambiar el entrenador, pero no se hagan ilusiones amigos, los de Mascherano como DT es muy pobre y no logrará meterse entre los primeros.

Calendario de Argentina en Paris 2024

- Miércoles 24 de Julio 10hs (Argentina) vs Marruecos

- Sábado 27 de Julio 10hs (Argentina) vs Irak

- Martes 30 de Julio 12hs (Argentina) vs Ucrania

Más notas en Golazo24

Después de Enzo Fernández: Enseñando historia de Francia al senegalés Demba Ba

Demba Ba le recordó a la Argentina haber recibido nazis en los 40'

Cuántas fechas de suspensión recibiría Enzo Fernández por el canto racista

Bélgica se niega a recibir a Israel por la Liga de Naciones de UEFA