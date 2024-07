Después de Enzo Fernández: Enseñando historia de Francia al senegalés Demba Ba

Embed Le football en 2024 : racisme décomplexé ♂️♂️♂️ pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

Probablemente, el escándalo sea tan importante porque la canción coincidió con un debate doméstico en Francia sobre inmigrantes, patrimonio cultural e identidad nacional.

Es respetable la militancia política de Demba Ba, solidario con Palestina, en Medio Oriente; y con Ucrania, en Europa del Este. Pero en el caso de la Argentina, su visión es muy parcial, si él pretende un debate serio.

Demba Ba posteó en su cuenta de X (ex Twitter), un artículo de 1995 del diario Liberation (histórico del Partido Comunista francés), que afirma que la Argentina, durante la década de 1940 (antes y durante Juan Perón) se convirtió en una "tierra de asilo para ex nazis en fuga" (no fue el único país en que ocurrió esa radicación pero el llamado 'caso Adolf Eichmann' lo concedió visibilidad global).

El título del artículo es "Argentina, tierra de asilo para ex nazis en fuga. A partir de 1945, Perón acogió a criminales de guerra".

Demba Ba le agregó un comentario suyo: "Y te sorprende...".

O hay hipocresía o ignorancia en Dem Ba.

Embed Argentine, terre d'asile des anciens nazis en cavale. Dès 1945, Peron a accueilli des criminels de guerre. – Libération



Et ça vous étonne… https://t.co/9K1dKxES7d — Demba Ba (@dembabafoot) July 18, 2024

Francia nazi

La historia de la Francia anti nazi es cuestionada por algunos historiadores modernos. Es cierto que Charles De Gaulle debía construir un relato para reconstruir Francia y consolidar su liderazgo. Sin embargo, por dar un ejemplo, una premiada novela histórica ('Los niños de la estrella amarilla', de Mario Escobar, Harper Collins, 2017), presenta una realidad diferente.

Cuando en 1940 ocurrió la capitulación de Francia, Adolf Hitler la dividió en 2 regiones administrativas: el Norte, ocupada por las tropas germanas; el Sur, con un gobierno francés que simpatizaba con el 'Führer' con capital en la ciudad de Vichy.

Manuel Villatoro recordó en su momento en el diario ABC, de Madrid, comentando la novela histórica del historiador Escobar:

"Lo que más sorprende es que el régimen de Vichy no estaba solamente sometido al poder nazi, sino que estaba tan identificado ideológicamente con él, que hizo unas leyes similares a las de Núremberg para los judíos franceses y extranjeros. Les impusieron restricciones como no poder llevar a cabo algunos trabajos. La mayoría de ellos eran las profesiones liberales como profesor o abogado. Pero tampoco podían ser funcionarios o combatir en el ejército. No llegaron al punto de prohibir los matrimonios mixtos, como sí sucedió en la Alemania nazi, pero sí hubo una exclusión casi total en la sociedad."

"El gobierno de Vichy no cargó solo contra los judíos, sino contra todos aquellos que provenían del Mediterráneo y que consideraban hostiles a su ideología. Muchos de ellos, republicanos españoles que se habían refugiado allí tras la Guerra Civil o trabajadores italianos. Si carecían de trabajo, eran enviados a los campos de concentración creados por los franceses."

El jefe del gobierno de Vicky, aliado de Adolf Hitler, fue el mariscal Henri-Philippe Pétain, ídolo de los franceses, quienes lo llamaban "Héroe de Verdun" (una batalla carnicera en la 1ra. Guerra Mundial).

En 1918, el presidente Emmanuel Macron, 'limpió' la memoria histórica de Pétain al llamarlo "un gran soldado", algo muy obvio: no se puede estudiar la 1ra. Guerra Mundial sin mencionar a Pétain.

El tema podría seguir pero no corresponde hacerlo en Golazo24. Solamente ayudar a educar a Demba Ba, quien quizás conozca más de la historia de Senegal que la de Francia pese a que nació en tierra francesa.

---------------------------

Más notas de Golazo24

Ángel Di María, caliente contra Rosario Central: "Qué manera de hacer campaña"

La Finalissima no se jugará en 2025

Lució con Brasil en Copa América y será compañero de Julián Álvarez en Man. City

Boca, el más grande de Sudamérica según Four Four Two

Burdo llanto de The Athletic por falta de solidaridad con Francia (salvo Chelsea FC)

Pablo Giralt y JP Varsky: Lo que nadie notó de la dupla de Telefe