FC Barcelona exilia al jugador más caro de su historia

Mateu Alemany, director deportivo del club, dio detalles acerca de la situación de Ousmane Dembélé.

"Con Ousmane y sus agentes inicamos conversaciones en julio aproximadamente. Durante estos 6 meses, hemos charlado y le hemos realizado diferentes ofertas. Hemos tratado de buscar alguna vía para que se quedase con nosotros, esas ofertas fueron rechazadas por sus agentes".

Hoy día, a 20 de enero, y a 11 dias de cerrar el último plazo dentro de su contrato, nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y que no está comprometido con el futuro proyecto del Barça. En este escenario, se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata y esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero

image.png Ousmane Dembélé, "colgado" por el FC Barcelona, quien espera venderlo en los próximos días.

Alemany agregó: "No deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieran estar en el Barça. El hecho de que no esté convocado no es más que una consecuencia del proceso que comenté. El entrenador lo ha determindo y tiene todo nuestro soporte y apoyo, nos parece una actitud absolutamente coherente".

La situación se descarriló hace tiempo, entre declaraciones cruzadas del agente de Ousmane Dembélé y la comitiva de los blaugranas.

El delantero francés llegó en la temporada 2017-18, al Fútbol Club Barcelona, a cambio de 105 millones de euros, más otros 45 en variables, redondeando un pago de 150 millones aproximadamente. Dembélé brilló en el Borussia Dortmund alemán y todos lo querían para sus equipos. Sus desbordes y la capacidad de pegarle a la pelota con ambas piernas (algo que pocos pueden) captaron los ojos del mundo futbolístico.

En 2016, apenas con 18 años, debutó en la mayor de Francia, en un amistoso en el cual reemplazó a quien supo ser también su compañero de equipo, Antoine Griezmann.

De todas formas, su salto al FC Barcelona habrá dejado poco más que 31 goles y 23 asistencias, en 129 partidos disputados. El extremo ambidiestro se la pasó en la enfermería por sus ¡14! lesiones en 5 años de estadía.

Muy llamativos resultan los 20 millones de euros brutos por temporada que recibe Ousmane Dembélé, siendo un futbolista que no le entegó casi nada a un club que lo pagó todo. FC Barcelona sabe que no podrá recuperar ni la mitad de lo exageradamente invertido por él. Su ficha se devaluó mucho por su poca -y mala- participación en los terrenos de juego.

De buenas a primeras, la renovación del nacido en Vernon fue muy controversial: el futbolista exigía cobrar 30 millones de euros brutos por temporada, cifra bastante superior a la actual. Su salida, sería muy beneficiosa para el FC Barcelona, quien debe cubrir los 65 millones de euros invertidos en Ferrán Torres, reciente llegado.

Es más, los barcelonistas saben que deben apurar la salida del delantero, puesto que el 30 de junio Dembélé quedará libre y podrá fichar por otro club, sin dejar ni un centavo.

PSG, Manchester United y Chelsea son posibles destinos para Ousmane Dembélé.