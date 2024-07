AFA: Los clubes también rechazan a las SAD

En cambio, en nuestro país con los problemas económicos que viven los clubes el que no se convierta en SAD no sobrevivirá. O sea, aclaramos, estamos en contra de las SAD, ya que no solo ganarían los que tienen más dinero, sino que para sobrevivir los clubes se verían obligados a pasar a ser Sociedades Anónimas Deportivas.

El fútbol ya es un negocio, pero está claro que mientras más pasos se den pensando en el dinero más lejos nos vamos de su esencia, y algo debemos dejar vivo, sino en 30 años ya no habrá gente que lo vea.

