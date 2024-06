Flavio Azzaro destapó la crisis en ESPN que golpea al Pollo Vignolo

En la misma línea de darle la mayor trascendencia a la Eurocopa, la decisión de la señal fue enviar apenas a Esteban Edul y Diego Monroig a la Copa América en Estados Unidos. Si bien también estarán presentes otros comunicadores de la compañía como Gustavo López, Morena Beltrán y Sofía Martínez, no irán exclusivamente para ESPN sino también para otros medios.

FLAVIOAZZARODESTAPOLACRISISENESPNQUEGOLPEAALPOLLOVIGNOLOFOTO3.jpg Flavio Azzaro reveló la dura crisis que estalló en el canal ESPN y que golea de lleno a Sebastián “Pollo” Vignolo.

Flavio Azzaro ventiló la interna en ESPN que afecta al “Pollo” Vignolo

Por estos días, Flavio Azzaro se encuentra ya instalado en Estados Unidos, donde cubrirá la próxima Copa América para su canal de Youtube, “AZZ”. A pesar de ello, sigue publicando videos en los que actualiza el día a día de los canales deportivos. Y por eso fue el primero en comentar algo que ya empezó a verse esta semana en ESPN. El histórico programa “F90” no se está emitiendo en los mediodías de la señal.

Azzaro empezó su video describiendo lo que él considera una “crisis existencial” para ESPN. “Es una señal que está desgastada, el público ya no la ve como la veía antes, y la empresa le paga sueldos muy altos a sus figuras. Para colmo, TYC Sports con sus herramientas escasas, pero con los partidos de la Selección, y estando medianamente más moderado con Boca y no tan extremo, le da pelea”, analizó.

Acto seguido pasó a contar la inesperada noticia sobre Sebastián Vignolo. “Como no va a relatar la Copa América, se decide «frenemos una semana». En otro momento le hubieran buscado la vuelta para que el programa de Vignolo saliera en otra hora. Pero ahora directamente lo levantan, porque el programa no rinde”, agregó. Hay que mencionar que el ciclo empezó en 2007 y supo liderar los mediodías en la TV de deportes.

Flavio Azzaro y el bajo rating de ESPN

En su video, Flavio Azzaro confesó a su vez cuáles son los números del resto de la programación de ESPN. “Alina Moine le deja a la mañana un rating bajísimo a Mariano Closs. No mide, no arranca. después agarra Closs al mediodía, y lo levanta. Pero a las 13 horas cuando empieza el programa de Vignolo, que tiene más encendido por el horario, muchas veces termina igualado o perdiendo con TYC Sports”, lanzó.

Todo sigue hacia las 15 horas, pero no cambia el panorama, según la descripción del ex Fútbol al Horno. “Vignolo le deja un rating muy malo a Souto. El programa de Souto lo armaron para achicar la brecha que había entre los de Boca y los de la Selección, para lavar un poquito. No se ve, no tiene buen rating, pero lo necesitan para acomodar la imagen”, detalló así el principal enemigo del canal de Disney.

Embed - LEVANTAN DEL AIRE A F-OPERETA (ESPN EN CRISIS) // AZZARO REACCIÓN

