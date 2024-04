Escándalo con ex Boca tras agredir a un árbitro en un partido de niños

Y luego continuó: "Me hago cargo de mi reacción totalmente desubicada y desmedida, no está bien y menos viniendo de un jugador profesional como yo pero jamás le quise pegar ni mucho menos". Grana fue duramente criticado por su accionar que en lugar de dar el ejemplo, fue a pedir que el árbitro sea justo de una forma que no fue la correcta.

"Los que me conocen saben la clase de persona que soy y más con los nenes. Pido disculpas porque no era la manera ni el momento de hablar con el árbitro. Principalmente por los nenes, pero mi único objetivo era que no se peguen más. T engo la conciencia bien tranquila de qué clase de persona soy y lo que se mostró en el video no fue la verdad de lo que pasó y se ve que jamás quiero agredir a nadie", agregó.

Aunque luego arremetió: " Voy a ir hasta lo último contra esas personas, personas que quisieron ensuciarme. No se los voy a permitir".

image.png

