Por una pelea en vestuarios, pidieron sancionar a Lionel Messi y a Inter Miami

“En los camarines se armó la grande. Martino, Messi, Suárez y Alba se fueron sobre el árbitro para reclamar y después afuera del vestuario Rayado buscaban con bronca y amedrentar al Tano Ortiz por sus declaraciones previas que el arbitraje podría favorecer a la MLS. Messi también encaró a Nico Sánchez (el ex futbolista argentino, ayudante de campo de Ortiz). Rayados pidió a CONCACAF tomar nota y reportar”.

Tras los reclamos que realizó el astro argentino Lionel Messi al término del partido entre Inter de Miami y Rayados, Monterrey mandó una queja formal ante la Concacaf por los acontecimientos.

PORUNAPELEAENVESTUARIOSPIDIERONSANCIONARALIONELMESSIYAINTERMIAMIFOTO3.jpg Por una pelea de vestuario, Rayados de Monterrey pidió sanciones tras un duro cruce que Lionel Messi protagonizó con Fernando Ortiz luego del partido ante Inter Miami.

La queja del Monterrey ante la Concacaf

Según el periodista mexicano Fernando Esquivel, el hecho fue informado por árbitro guatemalteco Walter López. A su vez Óscar Gallardo, de ESPN, aseguró que Monterrey presentó un reporte detallado a la Concacaf a la espera de una sanción sobre el Inter Miami y Lionel Messi de cara al encuentro de vuelta de cuartos de final.

En ese sentido, desde Rayados alegarían que el argentino no podía estar en la zona donde se originó el incidente porque no estuvo entre los convocados.

“Va a quedar ahí”

“Lo que sucedió va a quedar ahí, de las cosas que se hablan no voy a dar ninguna declaración al respecto”, detalló Fernando Ortiz en rueda de prensa tras el partido y aseguró: “De la queja no estoy para informar al respecto. No voy a hablar sobre el tema, es algo que surgió ahí y mis intenciones siempre fueron las mejores”.

Embed - Fernando Tano Ortiz Inter Miami 1 - 2 Rayados de Monterrey post partido

Se espera que la respuesta por parte de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol salga en los próximos días.

Inter Miami perdió y los mexicanos se burlaron de Messi: “Tuvo miedo”

Inter Miami, con la ausencia de Lionel Messi por lesión, cayó este último miércoles 03/04 de local ante Rayados de Monterrey 1-2 por el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions.

En este encuentro, Messi fue preservado por el cuerpo técnico de Gerardo “Tata” Martino en la recta final de su recuperación de la lesión muscular en su pierna derecha. En ese contexto, los fanáticos del equipo mexicano que se acercaron al Chase Stadium y se burlaron del capitán de la Selección argentina con cánticos provocativos.

Caída de Inter Miami y burlas a Messi por su lesión

“Messi tuvo miedo”, fue el hit que sonó después del segundo gol de Jorge Rodríguez que le dio el triunfo a su equipo frente a las Garzas.

El campeón del mundo está fuera de las canchas desde el 13 de marzo, cuando sufrió una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha en el partido de vuelta ante Nashville SC por los octavos de final de la Concachampions. Además, Lionel Messi se perdió los dos amistosos con la Selección Argentina.

Qué necesita Inter Miami en México para pasar a semis de la Concachampions

Inter Miami visitará a los Rayados el próximo miércoles (10/04) por la noche en el encuentro de vuelta de cuartos de final de esta Concachampions, que premia a su ganador con el pase al Mundial de Clubes el próximo año. La idea es que Messi juegue el partido revancha de la serie. Para lograr la clasificación los de Gerardo Martino deberán ganar sí o sí. En este sentido, hay que tener en cuenta que el gol de visitante en este torneo sirve en caso de igualdad en la diferencia. Un triunfo 2-1 para el conjunto de Messi obligará a los equipos a ir al alargue.

Cuándo es la revancha entre Monterrey vs. Inter Miami por la Concachampions

La revancha ente Monterrey e Inter Miami será el próximo miércoles (10/04) a las 23.30 (hora de la Argentina) en México.

Qué dijo Gerardo Martino sobre la ausencia de Lionel Messi

Martino habló en conferencia de prensa tras la derrota de Inter Miami ante Monterrey por 2-1 y explicó la ausencia de la Pulga. “Messi no estaba en condiciones para este partido. Iremos partidos tras partido para ver cómo se siente. No queríamos arriesgarlo hoy”, aseguró.