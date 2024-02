El volante ofensivo que le gusta a Riquelme y llega al Cruzeiro

El ex Vélez Sarsfield llega al club brasilero en condición de cedido de FC Cincinnati (uno de los mejores equipos de MLS) y con opción de compra. Barreal es el jugador argentino sub 23 con más asistencias del mundo y sonaba para llegar al Xeneize en alguno de los próximos mercados, pero si Cruzeiro ejecuta la claúsula, eso no sucederá.