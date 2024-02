Neymar polémico contra Kylian Mbappé tras su salida del PSG

image.png La picante publicación que likeo Neymar con palito a Mbappé.

"Ningún jugador debe ser superior a una institución. El PSG, un ejemplo de gestión futbolística. Supieron reunir a los mejores jugadores y tenían el mejor equipo del planeta. Cuando el equipo empezó a funcionar bien, el ego de ‘cierto francés’ empezó a perturbar el ambiente. Mbappé empezó a sentirse excluido, la mayoría del equipo hablaba español y él amenazó con dejar el equipo. Para no perder a su preciado Mbappé, el PSG empezó a vender a los que no coincidían con el pensamiento de Mbappé y trajo a los jugadores franceses que quería. Después de hacer todo lo posible para que todo saliera como quería, Mbappé comunicó al PSG que dejaría el club gratis al final de la temporada. Y al final, esto es lo que le queda al PSG", fue la publicación a la cual Neymar le dejó su like.

