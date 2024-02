Actriz reveló que tenía miedo de trabajar con Guillermo Francella

Sin embargo, se encargó de aclarar que "fue todo lo contrario". "Me divertí, lo disfruté y me sentí muy cómoda", expresó. Además agregó: "Uno de los mejores elogios que me dicen es que estoy al lado de dos actores increíbles como Francella y el Puma Goity y no hay disparidad".

image.png

Para quienes todavía no vieron El Encargado, esta se encuentra en Star+ (junto con la primera) o también puede verse de forma gratuita ingresando a la web de Pelis Plus (https://www.pelisplushd.to/serie/el-encargado).

Además, en lo que todos esperaban como un final para Eliseo, tiempo atrás, Guillermo Francella sorprendió al contar que habrá una nueva temporada de El Encargado. " Hace 15 días terminamos de filmar la tercera temporada, después de tres meses muy intensos”, expresó.

Famosa actriz recordó su romance con Guillermo Francella

La polémica que involucró al protagonista de El Encargado, surgió días atrás a raíz de un comentario que hizo Eugenia "la China" Suárez en una entrevista, en la cual contó que llegó a suplicarle de rodillas a una de sus ex parejas para que no pusiera fin a su relación amorosa. Sin referirse a quien, la China aseguró: "Él era muy celoso y me decía 'te amo pero no puedo con tu personalidad. Me arrodillé para que no me dejen".

En Mañanísima, el programa conducido porCarmen Barbieri, emitido por Ciudad Magazine analizaban la entrevista cuando la conductora lanzó una sorpresiva confesión al asegurar que vivió la misma situación que Suárez pero a la inversa.

"A mí se me arrodilló uno para que no lo deje", aseguró Barbieri. Ante la pregunta de la panelista Estefanía Berardi sobre de quién se trató, Carmen eludió la respuesta y siguió: " Yo lo amaba muchísimo y él a mí, pero los celos eran terribles".

Si bien Carmen Barbieri sembró misterio y tampoco dio nombre y apellido, deslizó que fue con un novio famoso que tuvo. Recordemos que Guillermo Francella reconoció que estuvo en pareja con la ex vedette en la década del '80.

"Es cierto que fuimos novios, la conocí en Carlos Paz, en el verano. Fui una noche al teatro, le dije 'te pido por favor' y bueno, a ella le causó gracia porque no era conocido yo, la conocida era ella. Me fui a Brasil con Carmen, con Moria y con Castiglione". La relación entre Carmen Barbieri y Francella duró alrededor de dos años, según contó ella.

"No lo metamos a Francella que está tranquilo con su vida. Se sacó de encima a esta mujer que lo llevaba por el mal camino. Lo hacía mediático", disparó Carmen.

Más contenido en Urgente24:

Aerolínea ofrece pasajes a Córdoba desde $16.000

Un parque con más de 20 toboganes y piletas para pasar el día

Un restaurante destacado por sus imperdibles vistas al río

Un parque acuático termal muy barato a horas de Buenos Aires

Aerolínea de USA congela ruta con Buenos Aires