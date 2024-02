Boca: Derrota y un mar de dudas de cara al Superclásico

A esto se le suma la falta de visión, o el no querer ver, de Juan Román Riquelme para ciertas situaciones. Desde que llegó a la dirigencia no hubo entrenadores ni jugadores de peso, salvo Cavani, la no clasificación a la Copa Libertadores 2024 es el fiel reflejo de eso. Ahora no llegaron buenos refuerzos para esta temporada y el DT, Diego Martínez, no parece estar a la altura de Boca. Todos estos problemas se le suman a los de la actualidad.