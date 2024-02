River llega al clásico con dos empates consecutivos

Problema Barco-Borja

Por la 5º fecha se dio la situación que todos conocen, el problema Barco-Borja. El encuentro estaba 0 a 0 y el árbitro le concedió un penal a River. Borja es el encargado de los penales, pero Barco agarró rápidamente la pelota. El colombiano no se quedó de brazos cruzados, busco otra de los balones que hay fuera del campo de juego y se paró para patear el penal. Finalmente, luego de una discusión entre los dos delanteros y algunos de sus compañeros (que parecen haberlo apoyado a Barco) el ex Independiente ejecutó el penal, y lo erró, no una sino dos veces. El árbitro lo hizo ejecutar nuevamente por adelantamiento del arquero del conjunto tucumano, y Barco lo tiró por arriba del travesaño. Eso generó una crisis y la inmediata salida del ex Independiente del campo de juego.