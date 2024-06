Abbondanzieri defiende a Franco Armani de las críticas por los penales

"Me dan pena los agravios y que a un arquero se lo discuta por los penales", dijo el santafecino. "Armani se ha ganado un respeto importante, más allá de ser campeón del mundo, pero atajando en River".

El Pato reconoció la complejidad de enfrentar instancias de penales. O sea: que es más difícil de lo que parece. "Es complicado y no todos tenemos la misma personalidad. Siempre le falta algo pero porque uno ya nace así como arquero, seguro que Armani lo está entrenando todo eso, peor no es nada sencillo. Por eso me da mucha pena, pero tiene que ver mucho con su personalidad", sostuvo.

"A mí de chico me cambiaban después de los 90 minutos porque tenía un arquero que atajaba más penales que yo en la Liga cañadense. Me molestaba muchísimo", recordó el ex arquero de Boca.

