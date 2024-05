River tiene plan A y B para reemplazar a Franco Armani

Centurión es un guardametas que tiene 27 años y solamente 10 partidos en River. Tuvo un buen paso por Estudiantes de Buenos Aires pero eso no alcanza para que le pueda pelear a Armani el puesto número 1 de la Banda. Cabe aclarar que justo en este momento, el ex Atlético Nacional no está pasando su mejor momento. River viene de quedar fuera de Copa Argentina en tanda de penales y el último partido por Liga Profesional, Argentinos Juniors le ganó 1 a 0 y el Pulpo tuvo cierta responsabilidad en el gol.