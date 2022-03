Vladímir Putin y su histórico 77% ¿votó también la guerra?

Y ganó la reelección (4to. mandato en general) con el 77% de los votos.

El activista anticorrupción Alexei Navalny anunció su intención de postularse en diciembre de 2016, pero se le prohibió hacerlo con la excusa de una condena penal previa, grave error de Putin.

desfile militar ruso.jpg Desfile militar en Moscú, 2018.

Zar moderno

El emblemático voto en Rusia que permitiría a Vladimir Putin –en el caso de estar vivo- perpetuarse en el poder, parió esta frase: "Sin Putin, no hay Rusia".

Sintagma enarbolado cual bandera por quien fuera el subjefe de gabinete del Kremlin, fue y es a pesar de la guerra, apoyada por millones de rusos que durante décadas han votado para que Putin permanezca en el poder, ya sea como primer ministro o como Presidente.

Esta confianza se reafirmó el 01/07/2020, después de un referendo nacional para enmendar la Constitución rusa, permitiendo al presidente Putin permanecer en el cargo durante otros 2 períodos presidenciales de 6 años cada uno.

A los 67 años, Putin no había descartado postularse para Presidente otra vez en 2024, cuando el actual período fenezca, y potencialmente podría permanecer en el poder hasta 2036, cuando Putin tendría 84 años.

El referendo comenzó un día después del desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú que conmemoró el 75º aniversario de la rendición de Alemania nazi al final de la 2da. Guerra Mundial en Europa.

En su alocución Putin expresó: "Es imposible imaginar cómo sería el mundo si el Ejército Rojo no hubiera llegado para defenderlo". Se confirma por estos dichos y por otros homólogos, que la percepción de los estudiosos de la gestualidad y del análisis del discurso plantean: Putin es el anfitrión se encuentre donde se encontrare en el mundo.

Los trascendidos, que son pocos los que salen a la luz, objetan en las sombra, que el planificado despliegue militar que precedió el referendo tuviera el objetivo de impulsar el orgullo patriótico en momentos en que la capital salía del confinamiento por covid-19, 1 semana antes de lo que el alcalde de Moscú había planificado. Los críticos dijeron que estaba diseñado para inclinar la balanza en favor del Presidente.

En aquél momento, el líder opositor Alexei Navalny criticó el gasto del desfile y llamó a boicotear el referendo. En palabras textuales advirtió: "Un hombre avaricioso que se ha vuelto loco en el poder quiere llevar al delirio a todo el país".

Alexei Navalny.jpg Alexei Navalny.

¿Por qué fue necesario un referendo?

En enero de 2020, Putin propuso realizar una votación popular para enmendar la Constitución. Uno de los principales asuntos que se pondrían a votación era la posibilidad de permitir al Presidente volverse a postular en forma consecutiva para otros 2 períodos de 6 años en el poder.

La votación estaba planificada para el 22/04 pero fue postergada a julio a causa del confinamiento del coronavirus.

A propósito de tales contingencias el ex jefe de los espías de Rusia había hablado con la BBC, diciendo: "Si un solo país trata de gobernar el mundo, esto terminará en un desastre".

¿Qué hace que algunos líderes quieran perpetuarse en el poder?

"La respuesta fácil es la corrupción. Pueden ganar mucho dinero y se quedan allí para seguir siendo ricos", dice el profesor Nic Cheeseman, coautor del libro 'How To Rig an Election' (Cómo arreglar una elección).

"Pero, en realidad, lo que sucede es mucho más complicado", añade.

Algunos observadores rusos, tal como Arkady Ostrovsky, piensan que esto podría preparar el terreno para la creación de un 'zar' moderno: un líder ruso que está sobre la política del partido.

Nadie puede predecir el futuro, pero Vladimir Putin preparó un plan e intentará cumplirlo. Veremos.

